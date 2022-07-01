Худший наш сценарий сбылся, – пресс-секретарь Одесской ОВА о мести россиян за Змеиный
Сегодня ночью по Одесской области были нанесены ракетные удары, пострадал Белгород-Днестровский район. Атаку оккупанты совершили из самолетов стратегической авиации.
Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он также отметил, что самый плохой наш сценарий оправдался, к сожалению.
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"Мы об этом говорили и предостерегали, особенно после освобождения Змеиного", – добавляет Сергей Братчук.
Не могу сказать, что это месть и не агония – это очередной террористический акт, которого мы боялись. Это три ракеты типа Х-22, печально известные. Это именно то оружие, которое использует враг для обстрела мирных объектов,
– говорит спикер Одесской ОВА.
Что известно о пострадавших в Одесской области
"Одна из этих ракет попала в девятиэтажку, также две ракеты прилетели в базы отдыха в этом же районе. По состоянию на 11 утра есть 18 погибших, среди них двое детей. Также говорим и о раненых – 39 человек, среди них 5 детишек", – сообщает Братчук.
По его словам, спасательная операция в жилом доме уже завершается, на базе отдыха пока продолжаются поисковые работы и разбор завалов.Внимание. В ГСЧС сообщили актуальную информацию о жертвах ракетного удара. По состоянию на 13:30 известно уже о 20 погибших: 16 человек в многоэтажке и 4 – на базах отдыха. Число пострадавших не изменилось. Речь идет о 38 пострадавших.
Оккупанты обстреляли Белгород-Днестровский район
Войска агрессора в очередной раз атаковали Одесскую область в ночь на 1 июля. Обстрел произошел около 1 часа ночи. Сообщалось, что оккупанты попали в 9-этажку и две базы отдыха в селе Сергеевка, что в Белгород-Днестровском районе Одесчины.
В результате ракетных ударов все здания получили серьезные разрушения, а под завалами оказались мирные люди. Кроме того, возник огонь в магазине, пристроенном к многоэтажке.
Враг нанес ракетный удар со стратегической авиации со стороны Черного моря. Оккупанты ударили ракетами X-22 с самолетов Ту-22. Именно такими ракетами вооруженные силы России нанесли ракетный удар по Кременчугу, в результате чего погибли около 20 человек. Россия ударила по Одесчине сразу тремя ракетами.
В Офисе Президента уже отреагировали на циничный обстрел со стороны российских оккупантов. Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко заявил, что ракетный удар по Одесчине – это террор.