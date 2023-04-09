Ради безопасности Брянской области: Россия ударила авиаракетой по Черниговщине

Страна-оккупантка не перестает наносить ракетные удары по территории Украины. Утром 9 апреля авиационной ракетой с территории России она попала по приграничной Черниговской области.

Как сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, случилось это около 11:54. Один взрыв прогремел в районе села Гремяч.

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Оккупанты, вероятно, пытались разрушить мост

По словам главы ОВА, этим страна-террористка хотела добиться разрушения инфраструктуры населенного пункта. Также староста Гремяча Андрей Ирха сообщил "Суспильному", что ракета упала за селом.

Вячеслав Чаус не рассказал, что именно пытался разрушить враг, однако оппозиционное белорусское СМИ NEXTA опубликовало видео вероятного удара и предположило, что целью был мост через реку Судость в Черниговской области. Однако следует отметить, что украинское командование не подтверждало эту информацию.

К счастью, по словам Вячеслава Чауса, о потерях среди местного населения информация не поступала.

Россия боится украинские ДРГ

Отметим, что о "победах" оккупационной армии также сообщили российские СМИ. По их данным удар нанесли летчики Западного военного округа с истребителя-бомбардировщика Су-34 по мосту, расположенному вблизи села Гремяч. Для атаки они могли применить:

"умную" бомбу УМПК,

или модернизированную высокоточную авиационную ракету Х-29ТД класса воздух-земля, разработанную для уничтожения железобетонных сооружений и мостов.

Ракетный удар оккупационные войска обосновали желанием обеспечить безопасность самой России. Якобы теперь украинским диверсантам будет труднее проникать в Брянскую область.

Так, по данным российских СМИ, мост якобы использовался диверсионно-разведывательными группами Главного управления разведки. Оттуда, по их словам, украинские ДРГ якобы прокрадывались на территорию страны-оккупантки, чтобы атаковать жителей Брянской области.

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