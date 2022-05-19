Ракетный удар по Десне и обстрелы Черниговщины и Сумщины: враг ведет разведку на севере

Российские оккупанты обстреляли населенные пункты Черниговщины и Сумщины. В частности, нанесли ракетный удар по поселку Десна.

В этом же направлении он пытается проводить воздушную разведку с помощью БПЛА. Об этом сообщили в Генштабе 19 мая.

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Из артиллерии и минометов враг совершил обстрелы населенных пунктов в Черниговской и Сумской областях, нанес ракетный удар по населенному пункту Десна. Продолжает попытки ведения воздушной разведки с помощью БпЛА на указанном направлении,

– говорится в сообщении.

Ситуация в Украине по состоянию на утро 19 мая: Генштаб

Основные усилия враг сосредотачивает на Донецком направлении.

На Волынском, Полесском и Бессарабском направлениях ситуация остается без существенных изменений.

На Северском направлении россияне продолжают оборудовать дополнительные огневые позиции и защитные постройки в приграничных районах Брянской и Курской областей.

На Харьковском направлении оккупанты пытались удержать занятые рубежи, провести контратаку и распространяли ДРГ.

На Славянском направлении продолжались бои в районе Большой Камышевахи. Враг понес значительные потери и отступил.

На Лиманском направлении противник обстреливал гражданскую инфраструктуру, наносил ракетные удары и пытался закрепиться на ранее занятых позициях.

На Северодонецком направлении оккупанты наступали в районе Устиновки, но успеха не имели.

На Бахмутском направлении захватчики пытались штурмовать в районе Золотого-4, но удачи не имели.

На Авдеевском направлении враг наступал в районе Юрьевки, понес потери и отступил. На Кураховском направлении ситуация тоже безуспешна.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов Гуляйпольское, Новоданиловку, Малиновку и Гуляйполе.

На Южнобужском направлении захватчики обстреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии Лиман, Пришиб, Трудолюбовку и Нововоронцовку.

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