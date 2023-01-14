Сразу после попадания на место теракта выехали спасательные службы, в частности, ГСЧС и кинологи. Прибыл сразу и мэр Днепра Борис Филатов.

Важно Террористический российский удар по многоэтажке в Днепре: все, что известно о вражеской атаке

Филатов о ракетном ударе

Последствия атаки ужасающие и в очередной раз подтверждающие, что Россия – это страна-террористка. Так, известно, что ее ракета унесла по меньшей мере 5 жизней. Также по меньшей мере 60 человек, среди которых двое детей, получили травмы.

Однако эти данные, к сожалению, не окончательны, ведь под завалами находятся еще люди. Более того, в разрушенном подъезде могли проживать до 200 человек.

Я хочу только одного. Чтобы каждый роZZийский подонок увидел то, что я увидел, своими глазами. Каждый. Без исключения,

– написал Борис Филатов.

Власть помогает тем, кто уцелел

В единственном телемарафоне заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что и городской, и областной совет помогают уцелевшим гражданам.

Учитывая, что ракетный удар также вышиб все окна дома, а также отрезал его от всех коммунальных услуг, людей решили расселить по всему Днепру. В общей сложности таких граждан более 1000 человек.

Есть где расселить, с этим тоже нет проблем, всех расселяем,

– подчеркнул Кирилл Тимошенко.

Ракетный обстрел Днепра: коротко