Одразу після влучання на місце теракту виїхали рятувальні служби, зокрема, ДСНС та кінологи. Прибув одразу також і мер Дніпра Борис Філатов.

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Філатов про ракетний удар

Наслідки атаки жахливі та вчергове підтверджують, що Росія – це країна-терористка. Так, наразі відомо, що її ракета забрала щонайменше 5 життів. Також щонайменше 60 людей, серед яких двоє дітей, отримали ушкодження.

Однак ці дані, на жаль, не остаточні, адже під завалами ще знаходяться люди. Ба більше, у зруйнованому під'їзді могли проживати до 200 осіб.

Я хочу лише одного. Щоб кожний роZZійский покидьок побачив те, що я побачив, на свої власні очі. Кожен. Без виключення,

– написав Борис Філатов.

Влада допомагає тим, хто вцілів

У єдиному телемарафоні заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що і міська, і обласна рада допомагають уцілілим громадянам.

Враховуючи, що ракетний удар також повибивав усі вікна у будинку, а також відрізав його від усіх комунальних послуг, людей вирішили розселити по усьому Дніпру. Загалом таких громадян понад 1000 осіб.

Є де розселити, з цим також немає проблем, всіх розселяємо,

– підкреслив Кирило Тимошенко.

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