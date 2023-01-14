Одразу після влучання на місце теракту виїхали рятувальні служби, зокрема, ДСНС та кінологи. Прибув одразу також і мер Дніпра Борис Філатов.
Важливо Терористичний російський удар по багатоповерхівці у Дніпрі: все, що відомо про ворожу атаку
Філатов про ракетний удар
Наслідки атаки жахливі та вчергове підтверджують, що Росія – це країна-терористка. Так, наразі відомо, що її ракета забрала щонайменше 5 життів. Також щонайменше 60 людей, серед яких двоє дітей, отримали ушкодження.
Однак ці дані, на жаль, не остаточні, адже під завалами ще знаходяться люди. Ба більше, у зруйнованому під'їзді могли проживати до 200 осіб.
Я хочу лише одного. Щоб кожний роZZійский покидьок побачив те, що я побачив, на свої власні очі. Кожен. Без виключення,
– написав Борис Філатов.
Влада допомагає тим, хто вцілів
У єдиному телемарафоні заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що і міська, і обласна рада допомагають уцілілим громадянам.
Враховуючи, що ракетний удар також повибивав усі вікна у будинку, а також відрізав його від усіх комунальних послуг, людей вирішили розселити по усьому Дніпру. Загалом таких громадян понад 1000 осіб.
Є де розселити, з цим також немає проблем, всіх розселяємо,
– підкреслив Кирило Тимошенко.
Ракетний обстріл Дніпра: коротко
- Під час масованої ракетної атаки по Україні країна-терористка влучила у житловий будинок у Дніпрі. Трапилося це близько 16 години.
- Внаслідок цього постраждали й діти. Наймолодшій – лише три роки. Також відомо, що з-під завалів будинку вже врятували понад 20 осіб.
- За словами представників влади, кількість загиблих станом на 22 годину 14 січня – 9 людей, поранених понад 60. На жаль, ця кількість зростає з кожною годиною.
- Рятувальні роботи тривають, робиться усе можливе, аби зберегти якнайбільше життів.