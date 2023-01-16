В то время, когда вся Украина в скорби по погибшим и пострадавшим, в стране-агрессоре радуются горю украинцев. Их высказывания возмутили ведущую 24 Канала Екатерину Соляр и она жестко ответила на насмешки оккупантов.
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Вы единицы, которые станут нулями
Телеведущая отметила, что россияне насмехаются, спрашивая у украинцев, что с их лицами после трагедии в Днепре.
Так выглядит скорбь, уныние, ужас, горе и отчаяние. Именно так оно смотрится на наших лицах. Это все эти эмоции,
– ответила она насмешникам из страны-агрессорки.
Соляр подчеркнула, что им неоткуда знать, что это, ведь у русских нет таких эмоций.
"Вам это все "чуждо", потому что это "не исконно русское", – говорит она.
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По ее мнению, даже если они подойдут к зеркалу и попытаются там что-то разглядеть, то ничего не увидят.
"Потому что вы уже давно не люди, а может, никогда ими не были. Вы просто единицы, которые станут нулями – очень скоро", – резюмировала Екатерина Соляр.
Последствия ракетного удара в Днепре 14 января: что известно
- Состоянием на утро 16 января спасатели извлекли из-под завалов 39 человек. Среди спасенных есть и дети. Также известно:
- спасены 39 человек – из них 6 детей,
- погибли 35 человек – из них 2 ребенка,
- травмировано 75 человек – из них 14 детей,
- безвестно пропавшие – 46 человек, из которых нахождение 11 человек установлено, судьба 35 человек выясняется.
- Германия поддерживает наказание всех виновных в теракте 14 января в Днепре. За убийства должно отвечать и руководство России. В немецком МИД подчеркнули, что виновные в совершенных преступлениях против украинцев должны быть привлечены к ответственности.
- Расследователи опубликовали имена всех 44 вражеских военнослужащих 52 гвардейского полка России, причастных к террористическому акту в Днепре. Они нашли в частности тех лиц, которые заправляли самолеты и ракеты перед пуском.
- Жители Днепра не скрывают своей агрессии в сторону враждебного государства и оплакивают умерших, унося к месту трагедии цветы и игрушки. Так они демонстрируют свою скорбь и соболезнования родным и погибшим днепрянам, которые отошли на тот свет в результате этого обстрела.