В то время, когда вся Украина в скорби по погибшим и пострадавшим, в стране-агрессоре радуются горю украинцев. Их высказывания возмутили ведущую 24 Канала Екатерину Соляр и она жестко ответила на насмешки оккупантов.

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Вы единицы, которые станут нулями

Телеведущая отметила, что россияне насмехаются, спрашивая у украинцев, что с их лицами после трагедии в Днепре.

Так выглядит скорбь, уныние, ужас, горе и отчаяние. Именно так оно смотрится на наших лицах. Это все эти эмоции,

– ответила она насмешникам из страны-агрессорки.

Соляр подчеркнула, что им неоткуда знать, что это, ведь у русских нет таких эмоций.

"Вам это все "чуждо", потому что это "не исконно русское", – говорит она.

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По ее мнению, даже если они подойдут к зеркалу и попытаются там что-то разглядеть, то ничего не увидят.

"Потому что вы уже давно не люди, а может, никогда ими не были. Вы просто единицы, которые станут нулями – очень скоро", – резюмировала Екатерина Соляр.

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