В той час, коли вся Україна у скорботі за загиблими та постраждалими, у країні-агресорці радіють горю українців. Їхні висловлювання обурили ведучу 24 Каналу Катерину Соляр і вона жорстко відповіла на глузування окупантів.
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Ви одиниці, які стануть нулями
Телеведуча зауважила, що росіяни кепкують, запитуючи в українців, що з їхніми обличчями після трагедії у Дніпрі.
Так виглядає скорботок, смуток, жах, горе і розпач. Саме так воно виглядає на наших обличчях. Це всі ці емоції,
– відповіла вона глузувальникам з країни-агресорки.
Соляр наголосила, що їм нема звідки знати, що це, адже росіяни не мають таких емоцій.
"Вам то все "чуждо", тому що то "нє ісконно рускоє", – мовить вона.
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На її думку, навіть, якщо вони підійдуть до дзеркала і спробують там щось розгледіти, то нічого не побачать.
"Тому що ви вже давно не люди, а може ніколи ними не були. Ви просто одиниці, які стануть нулями – дуже скоро", – резюмувала Катерина Соляр.
Наслідки ракетного удару в Дніпрі 14 січня: що відомо
- Станом на ранок 16 січня рятувальники дістали з-під завалів 39 осіб. Серед врятованих є й діти. Також відомо:
- врятовано 39 осіб – з них 6 дітей,
- загинуло 35 осіб – з них 2 дитини,
- травмовано 75 осіб – з них 14 дітей,
- безвісно зниклі – 46 осіб, з яких перебування 11 осіб встановлено, доля 35 осіб з'ясовується.
- Німеччина підтримує покарання всіх винних у теракті 14 січня у Дніпрі. За вбивства має відповідати й керівництво Росії. У німецькому МЗС наголосили, що винні у скоєних злочинах проти українців мають бути притягнуті до відповідальності.
- Розслідувачі опублікували імена усіх 44 ворожих військовослужбовців 52 гвардійського полку Росії, які причетні до терористичного акту в Дніпрі. Вони знайшли зокрема, тих осіб, які заправляв літаки та ракети перед пуском.
- Жителі Дніпра не приховують своєї агресії в сторону ворожої держави та оплакують померлих, несучи до місця трагедії квіти та іграшки. Так вони демонструють свою скорботу та співчуття рідним та загиблим дніпрян, які відійшли на той світ внаслідок цього обстрілу.