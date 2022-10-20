24 канал заощаджує електрику разом з усією країною

На жаль, обмежувати використання електроенергії протягом усього дня ми не можемо. Світло необхідне, аби продовжувати якісно працювати на інформаційному фронті, але якщо кожен з нас спробує заощаджувати енергоресурси, наскільки можливо, це вже дуже допоможе країні.

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Зайвий раз не увімкнути світло чи не випити чашку гарячого чаю – цілком реальне завдання для будь-кого. Це саме той випадок, коли маленькі та посильні дії дадуть потужний та глобальний результат.

Дивіться частину ефіру 24 каналу при свічках: дивіться відео



А якщо докласти максимум зусиль, росіянам залишиться лише знову битися в істериці.

Своїм прикладом ми вирішили в черговий раз довести, що як би не старалися російські окупанти, Україну та її народ зламати не вийде.



Ведуча 24 каналу Катерина Соляр провела ефір при свічках / Скриншот

Нас не лякає відсутність світла, води чи газу, адже українці готові на все заради вільної, мирної та успішної країни. Росія не здатна перемогти таких людей.

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Чому важливо заощаджувати електрику

З 10 жовтня окупанти ледь не щодня атакують критичну інфраструктуру України. За цей час їм вдалося пошкодити близько 40% наших електростанцій. І хоч українські енергетики та комунальники невтомно працюють та професійно відновлюють постачання необхідних енергоресурсів, навантаження на систему зашкалює.

Саме тому влада просить мешканців усіх регіонів максимально обмежити споживання електроенергії з 07:00 до 23:00. Крім того, 20 жовтня в Україні проводять почергові відключення світла. Насамперед вони зачеплять підприємства та заводи, а якщо цього буде недостатньо, населенню також відключатимуть світло на деякий час.

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Як правильно економити світло

Існують загальні правила, які допоможуть полегшити для країни цей складний час та мінімізувати вимушені відключення електропостачання:

Обмежити користування найбільш енерговитратними приладами у денний час, а особливо – у годину-пік. Мова йде про електрообігрівачі, бойлери, електроплити, мікрохвильовки, пральні машини, кондиціонери, комп'ютери, телевізори.

Найкраще перенести використання цих приладів на нічний час – з 00:00 до 05:00. Тоді ж варто заряджати телефони, планшети та ноутбуки, аби за можливості не робити цього вдень.

Підприємцям варто обмежити використання зовнішньої реклами та зовнішнього освітлення, а місцевій владі – зменшити кількість вуличного освітлення.

Промисловим підприємствам слід розглянути можливість переходу на роботу в нічний час.

20 жовтня слід максимально економити електроенергію / Інфографіка 24 каналу

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