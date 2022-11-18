Госпитализировали с инфарктом: в каком состоянии пострадавшие от обстрела в Днепре

Ранним утром 17 ноября ракетами армии россияне обстреляли промышленное предприятие в Днепре. В результате 23 человека пострадали.

Об этом во время брифинга рассказал председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук. Как чувствуют себя потерпевшие, информирует 24 канал.

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Все пострадавшие находятся в "стабильном состоянии"

Николай Лукашук рассказал, что из 23 пострадавших, 9 человек до сих пор находятся в больнице. В частности, он отметил, что несовершеннолетней девочке медики уже провели операцию, которая прошла успешно

В самом тяжелом состоянии была 83-летняя женщина, у которой произошел сердечный приступ из-за вражеских обстрелов. Сейчас ее состояние стабилизировалось.

Глава Днепропетровского облсовета добавляет, что всем пострадавшим врачи оказали своевременную помощь. Однако пока никого из них не выписали.

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Ракетный обстрел Днепра 17 ноября: что следует знать

Во время воздушной тревоги 17 ноября в Днепре прогремели мощные взрывы. Приблизительно в половине десятого утра заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко подтвердил 2 попадания в объекты инфраструктуры.

Оккупанты нанесли удары по промышленному и частному предприятиям. В результате пострадали 23 человека, среди которых была 15-летняя девочка и 83-летняя женщина.

Пострадавшие получили разные повреждения, в основном порезы, а также сотрясение мозга. К счастью, обстрел прошел без погибших. Несмотря на это, многие гражданские здания подверглись разрушениям.

В обед Владимир Зеленский отреагировал на произошедшее. Он опубликовал момент утреннего ракетного удара по Днепру. Президент Украины в очередной раз подчеркнул, что Россия – страна-террорист.

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