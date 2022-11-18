Про це під час брифінгу розповів голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук. Як почуваються потерпілі, інформує 24 канал.

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Усі постраждалі перебувають у "стабільному стані"

Микола Лукашук розповів, що з 23 постраждалих, 9 людей досі перебувають у лікарні. Зокрема він зазначив, що неповнолітній дівчинці медики вже провели операцію, яка пройшла успішно.

У найтяжчому стані була 83-річна жінка, в якої стався серцевий напад через ворожі обстріли. Зараз її стан стабілізувався.

Голова Дніпропетровської облради додає, що всім потерпілим лікарі надали своєчасну допомогу. Однак поки нікого з них не виписали.

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Ракетний обстріл Дніпра 17 листопада: що варто знати

Під час повітряної тривоги 17 листопада у Дніпрі пролунали потужні вибухи. Приблизно о пів на 10 ранку заступник голови ОП Кирило Тимошенко підтвердив 2 влучання в об'єкти інфраструктури.

Окупанти завдали ударів по промисловому та приватному підприємствам. Унаслідок цього постраждали 23 людини, серед яких була дівчинка, що мала 15 років та 83-річна жінка.

Потерпілі отримали різні ушкодження, здебільшого порізи, а також струс мозку. На щастя, обстріл минув без загиблих. Попри це, багато цивільних споруд зазнали руйнувань.

В обід Володимир Зеленський відреагував на те, що сталося. Він опублікував момент ранкового ракетного удару по Дніпру. Президент України вкотре наголосив, що Росія – країна-терористка.

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