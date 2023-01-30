Жилой дом в Харькове, куда попала российская ракета, могут частично снести

Российские террористы поздно вечером 29 января обстреляли Киевский район Харькова. Под вражеский огонь попал четырехэтажный жилой дом. Его могут частично снести.

В результате попадания российской ракеты полностью разрушен 4 этаж и частично третий. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Жилой дом могут снести

Сразу после взрыва из дома были эвакуированы 15 жителей. Также медики оказали помощь трем пострадавшим.

Тело погибшей женщины спасатели искали в завалах 3 часа. Полученные ею травмы были несовместимы с жизнью,

– отметил Синегубов.

Специалисты ГСЧС определяют аварийность этого дома, кроме того, обследуют близлежащие здания, которые также могли получить повреждения. Работы по ликвидации последствий до сих пор продолжаются.

Вероятно, что четырехэтажку придется частично снести. Ведь основная задача сейчас – устранить аварийность. Пока проживать в доме нельзя, отметил глава ОВА.

В ближайшее время будет проведена экспертиза по нарушению несущих конструкций этого здания и будет принято решение Харьковской городской властью относительно восстановления или сноса этого здания,

– отметил Синегубов.

Жители разрушенного дома находятся у родственников. Впрочем, чиновник уверяет, что при необходимости пострадавшим предоставят временное жилье.

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