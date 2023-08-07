Ракетный удар по дому в Покровске: известно о 5 погибших и многих раненых

Российские оккупанты 7 августа нанесли ракетный удар по дому в Покровске Донецкой области. В результате российского теракта есть много погибших и раненых.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что по состоянию на 21:20 в результате двух ракетных ударов известно о 5 погибших и 18 раненых. В результате первого прилета погибли 4 и пострадали 3 гражданских лица.

Смотрите также Россия ударила по жилому дому в Покровске, есть жертвы: Зеленский показал кадры

Среди погибших заместитель начальника главного управления ГСЧС

Во время повторного обстрела погиб заместитель начальника главного управления ГСЧС в Донецкой области. Еще 4 спасателей, 8 полицейских и 3 гражданских травмированы.

Поисково-спасательные работы продолжаются. "Разбираем завалы, спасаем людей от российского террора", – добавил Клименко.

В то же время глава Донецкой ОВА Павел Кириленко информирует, что россияне нанесли два удара по центру города с интервалом в несколько десятков минут.

В результате атаки врага повреждены девятиэтажка и пятиэтажка, жилые дома в частном секторе, гостиница, заведения питания, магазины, административные здания.

Кроме того, Кириленко подчеркнул, что сохраняется угроза повторных атак.

Россия нанесла два ракетных удара по Покровску / Фото Павел Кириленко​

Андрей Ермак также опубликовал видео, показав жуткие последствия российского теракта в Покровске.

Последствия обстрела дома в Покровске: смотрите видео

Россия нанесла ракетные удары по Покровску: смотрите видео последствий обстрела

Журналист Денис Казанский сообщил, что на первом этаже жилого дома, в который россияне попали в Покровск, расположен ресторан "Корлеоне". По его словам, в ресторане часто бывают волонтеры и приезжающие на фронт иностранные журналисты.

Казанский считает, что оккупанты пытались повторить в Покровске историю с трагическим обстрелом пиццерии в Краматорске.

На ракетный террор России в Покровске отреагировал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что Россия пытается оставить от Донбасса только разбитые и обожженные камни.

"Мы должны остановить российский террор. Каждый, кто сражается за свободу Украины, спасает жизни людей. Каждый в мире, кто помогает Украине, вместе с нами победит террористов. Россия будет отвечать за все, что натворила в этой страшной войне", – написал президент Украины.