россияне снова ударили по Константиновке: ракеты попали в частный сектор и промышленные объекты
Источник:телеграм Павла Кириленко
оккупанты продолжают обстреливать мирных жителей в Донецкой области. Утром 16 июля враг атаковал Константиновку ракетами.
В результате ракетного удара со стороны россиян пострадал частный сектор, а также промышленные объекты города Краматорского района. Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
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Террористические атаки Донбасса продолжаются
Глава ОВА подчеркнул, что Константиновка в очередной раз попала под удар российских террористических войск. Он отметил, что оккупанты ракетами разрушили жилые дома в частном секторе города. Также попали захватчики и в промышленные объекты.
Оккупанты превращают наши города и поселки в руины, уничтожают людей и промышленность,
– подчеркнул Кириленко.
Оккупанты нанесли ракетный удар по Константиновке / Телеграм Павла Кириленко
Оккупанты нанесли ракетный удар по Константиновке / Телеграм Павла Кириленко
Оккупанты нанесли ракетный удар по Константиновке / Телеграм Павла Кириленко
Он подчеркнул, что после победы Украина подсчитает все свои потери. Уничтоженное руками врага мы непременно восстановим. Пока же у всех нас одна цель – остановить, а также выбросить захватчиков с территории нашего государства.
Число жертв в Донецкой области ежедневно растет
Враг не только уничтожает инфраструктуру городов. Он еще и уносит жизни жителей Донецкой области. Так, в течение 15 июля оккупанты убили семерых человек:
- 2 в Красногоровке,
- 1 в Славянске,
- 1 в Авдеевке,
- 1 в Закитном,
- 1 в Горняке,
- 1 в Островском,
- 1 в Константиновке (жертвой стал человек, ранее ранившийся на Луганщине).
Враг продолжает убивать мирных жителей Донбасса / Инфографика с телеграмма Кириленко
Также известно о 14 жителях Донбасса, которых вражеские атаки ранили. Но это только вершина айсберга. Мы все еще точно не знаем, сколько украинцев убили и искалечили оккупанты в Мариуполе и Волновахе.
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