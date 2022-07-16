россияне снова ударили по Константиновке: ракеты попали в частный сектор и промышленные объекты

оккупанты продолжают обстреливать мирных жителей в Донецкой области. Утром 16 июля враг атаковал Константиновку ракетами.

В результате ракетного удара со стороны россиян пострадал частный сектор, а также промышленные объекты города Краматорского района. Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

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Террористические атаки Донбасса продолжаются

Глава ОВА подчеркнул, что Константиновка в очередной раз попала под удар российских террористических войск. Он отметил, что оккупанты ракетами разрушили жилые дома в частном секторе города. Также попали захватчики и в промышленные объекты.

Оккупанты превращают наши города и поселки в руины, уничтожают людей и промышленность,

– подчеркнул Кириленко.



Оккупанты нанесли ракетный удар по Константиновке / Телеграм Павла Кириленко



Оккупанты нанесли ракетный удар по Константиновке / Телеграм Павла Кириленко



Оккупанты нанесли ракетный удар по Константиновке / Телеграм Павла Кириленко

Он подчеркнул, что после победы Украина подсчитает все свои потери. Уничтоженное руками врага мы непременно восстановим. Пока же у всех нас одна цель – остановить, а также выбросить захватчиков с территории нашего государства.

Число жертв в Донецкой области ежедневно растет

Враг не только уничтожает инфраструктуру городов. Он еще и уносит жизни жителей Донецкой области. Так, в течение 15 июля оккупанты убили семерых человек:

2 в Красногоровке,

1 в Славянске,

1 в Авдеевке,

1 в Закитном,

1 в Горняке,

1 в Островском,

1 в Константиновке (жертвой стал человек, ранее ранившийся на Луганщине).



Враг продолжает убивать мирных жителей Донбасса / Инфографика с телеграмма Кириленко

Также известно о 14 жителях Донбасса, которых вражеские атаки ранили. Но это только вершина айсберга. Мы все еще точно не знаем, сколько украинцев убили и искалечили оккупанты в Мариуполе и Волновахе.

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