Остатки здания до сих пор тлеют: ужасные последствия российского удара по Харькову

2 января Россия атаковала Харьков. Разрушено торгово-офисное здание и часть прилегающего подъезда 4-этажного многоквартирного дома. Спасатели ГСЧС продолжают разбирать завалы. Ранее удалось деблокировать тела двух людей: 22-летней женщины и 3-летнего мальчика.

Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, которая присутствует на месте разбора завалов. Она отметила, что до сих пор неизвестно, остаются ли еще под завалами люди.

Из-за удара пострадали более 30 человек

Торговый центр в Харькове в результате удара баллистическими ракетами разрушен до основания, рядом обвалился подъезд дома.

Удар пришелся именно на участок, где расположены жилые дома. Всю ночь на месте работали спасатели, волонтеры, коммунальные службы. Здесь привлечены к работе сотни людей,

– рассказала Черненко.

По состоянию на утро в больнице остаются семь пострадавших. Всего их из-за российского обстрела более 30. Одна женщина, в возрасте 50 лет, была доставлена в медучреждение в тяжелом состоянии. Сейчас она находится в реанимации.

Правоохранители констатировали, что Россия ударила по Харькову двумя ракетами "Искандер-М". Остатки разрушенного здания, где был офисный центр, до сих пор тлеют. ГСЧС-ники на них проливают воду. В результате удара повреждено почти 30 автомобилей. Из-за взрывной волны пострадали и дома в соседнем дворе.

Последствия удара по Харькову 2 января / Фото: ГСЧС

Что еще известно о ракетном обстреле Харькова?