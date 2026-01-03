Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, яка присутня на місці розбору завалів. Вона зазначила, що досі невідомо, чи залишаються ще під завалами люди.

Дивіться також Свириденко показала момент удару по будинку в Харкові

Через удар постраждало понад 30 людей

Торгівельний центр в Харкові внаслідок удару балістичними ракетами зруйнований вщент, поруч обвалився під'їзд будинку.

Удар прийшовся саме на ділянку, де розташовані житлові будинки. Всю ніч на місці працювали рятувальники, волонтери, комунальні служби. Тут залучені до роботи сотні людей,

– розповіла Черненко.

Станом на ранок в лікарні залишаються семеро постраждалих. Загалом їх через російський обстріл понад 30. Одна жінка, віком 50 років, була доставлена в медзаклад у важкому стані. Наразі вона перебуває в реанімації.

Правоохоронці констатували, що Росія вгатила по Харкову двома ракетами "Іскандер-М". Залишки зруйнованої будівлі, де був офісний центр, досі тліють. ДСНС-ники на них проливають воду. Внаслідок удару пошкоджено майже 30 автівок. Через вибухову хвилю постраждали й будинки у сусідньому дворі.

Наслідки удару по Харкову 2 січня / Фото: ДСНС

Що ще відомо про ракетний обстріл Харкова?