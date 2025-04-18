"Погиб не просыпаясь": что известно о погибшем от российского ракетного удара в Харькове

В результате утреннего российского обстрела 18 апреля в Основянском районе Харькова погиб 79-летний житель города Александр. Об обстоятельствах трагедии рассказала его жена Инна.

По ее словам, он погиб сразу после удара. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное Харьков.

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Что известно о гибели 79-летнего харьковчанина

Обстрел произошел около пяти утра. Супруги находились дома – Александра смертельно ранило осколками, когда он спал в комнате возле балкона. Инна чудом не пострадала.

Судя по всему, он погиб не просыпаясь, спал. Обычно в пять утра всегда крепкий сон. Я проснулась, когда уже все полетело, я побежала к нему, дотронулась, он – неживой. Сразу ребята пришли, сразу сказали, что 200-й,

– рассказала женщина.

Вместе с мужем они прожили более полувека – с 1968 года. Александр работал экономистом.

Инна показала, что их квартира получила повреждения.

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Добавим, что в Харькове в целом известно об около 87 пострадавших, 1 человек погиб.