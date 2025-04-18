За її словами, він загинув одразу після удару. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Харків.

Дивіться також Площі ураження дуже великі: Харків атакували балістичними ракетами з касетним начинням, – мер

Що відомо про загибель 79-річного харків'янина

Обстріл стався близько п’ятої ранку. Подружжя перебувало вдома – Олександра смертельно поранило уламками, коли він спав у кімнаті біля балкону. Інна дивом не постраждала.

Судячи з усього, він загинув не прокидаючись, спав. Зазвичай о п'ятій ранку завжди міцний сон. Я прокинулася, коли вже все полетіло, я побігла до нього, доторкнулася, він – неживий. Одразу хлопці прийшли, одразу сказали, що 200-й,

– розповіла жінка.

Разом із чоловіком вони прожили понад пів століття – з 1968 року. Олександр працював економістом.

Інна показала, що їх квартира зазнала пошкоджень.

Чоловік загинув у власному ліжку через удар Росії по Харкову: дивіться відео

Додамо, що у Харкові загалом відомо про близько 87 постраждалих, 1 людина загинула.