Взрывная волна от ракетного удара нанесла разрушения

О последствиях обстрела сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Гамалий. Он также рассказал о состоянии пострадавших.

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В результате 2 ракетных ударов по Шепетовскому району выбиты окна, двери в гражданских домах и школе. Это взрывная волна,

– рассказал руководитель.

По его данным, за медицинской помощью обратились три человека, среди них женщина и двое детей. У них легкие повреждения в результате поражения оконным стеклом. Они получили медицинскую помощь.

Отметим, что "прилеты" в области произошли 24 августа в 17:37 во время всеукраинской воздушной тревоги.

Ракетные обстрелы Украины 24 августа

В день Независимости во всех областях и в Киеве тревогу объявляли 189 раз. Это явилось "рекордом" этой войны.

В течение суток 24 августа российские оккупанты нанесли удары и обстреляли ряд населенных пунктов в разных областях Украины, в частности:

Миргород, Полтавская область;

Харьков, Малые Даниловцы, Дергачи, Харьковская область;

Никопольский, Синельниковский, Криворожский, Днепровский районы Днепропетровской области;

Шепетовский район Хмельницкой области;

Николаев, Баштанскую, Березнеговатскую, Новобугскую общины Николаевской области;

Запорожье, Запорожская область;

Эсманскую, Зноб-Новгородскую, Белопольскую общины Сумской области;

Черниговский район Черниговской области;

населённые пункты на линии разграничения Донецкой области.

Одними из самых трагических оказались удары по Днепропетровщине. Оккупанты ударили по пассажирским вагонам на станции Чаплино в Синельниковском районе области. К утру 25 августа уже завершили спасательные работы – известно о 25 погибших, в том числе двоих детях.

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