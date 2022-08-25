Взрывная волна от ракетного удара нанесла разрушения
О последствиях обстрела сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Гамалий. Он также рассказал о состоянии пострадавших.
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В результате 2 ракетных ударов по Шепетовскому району выбиты окна, двери в гражданских домах и школе. Это взрывная волна,
– рассказал руководитель.
По его данным, за медицинской помощью обратились три человека, среди них женщина и двое детей. У них легкие повреждения в результате поражения оконным стеклом. Они получили медицинскую помощь.
Отметим, что "прилеты" в области произошли 24 августа в 17:37 во время всеукраинской воздушной тревоги.
Ракетные обстрелы Украины 24 августа
В день Независимости во всех областях и в Киеве тревогу объявляли 189 раз. Это явилось "рекордом" этой войны.
В течение суток 24 августа российские оккупанты нанесли удары и обстреляли ряд населенных пунктов в разных областях Украины, в частности:
- Миргород, Полтавская область;
- Харьков, Малые Даниловцы, Дергачи, Харьковская область;
- Никопольский, Синельниковский, Криворожский, Днепровский районы Днепропетровской области;
- Шепетовский район Хмельницкой области;
- Николаев, Баштанскую, Березнеговатскую, Новобугскую общины Николаевской области;
- Запорожье, Запорожская область;
- Эсманскую, Зноб-Новгородскую, Белопольскую общины Сумской области;
- Черниговский район Черниговской области;
- населённые пункты на линии разграничения Донецкой области.
Одними из самых трагических оказались удары по Днепропетровщине. Оккупанты ударили по пассажирским вагонам на станции Чаплино в Синельниковском районе области. К утру 25 августа уже завершили спасательные работы – известно о 25 погибших, в том числе двоих детях.