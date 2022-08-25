Вибухова хвиля від ракетного удару завдала руйнувань

Про наслідки обстрілу повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій. Він також розповів про стан потерпілих.

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Внаслідок 2 ракетних ударів по Шепетівському району вибито вікна, двері в цивільних будинках та школі. Це вибухова хвиля,

– розповів очільник.

За його даними, за медичною допомогою звернулися троє людей, серед них жінка і двоє дітей. У них легкі ушкодження внаслідок ураження віконним склом. Вони отримали медичну допомогу.

Зауважимо, що "прильоти" в області стались 24 серпня о 17:37, під час всеукраїнської повітряної тривоги.

Ракетні обстріли України 24 серпня

У день Незалежності по всіх областях та в Києві тривогу оголошували 189 разів. Це стало "рекордом" цієї війни.

Протягом доби 24 серпня російські окупанти завдали ударів та обстріляли низку населених пунктів у різних областях України, зокрема:

Миргород, Полтавська область;

Харків, Малі Данилівці, Дергачі, Харківська область;

Нікопольський, Синельниківський, Криворізький, Дніпровський райони Дніпропетровської області;

Шепетівський район Хмельницької області;

Миколаїв, Баштанську, Березнегуватську, Новобузьку громади Миколаївської області;

Запоріжжя, Запорізька область;

Есманську, Зноб-Новгородську, Білопільську громади Сумської області;

Чернігівський район Чернігівської області;

населені пункти на лінії розмежування Донецької області.

Одними з найтрагічніших виявилися удари по Дніпропетровщині. Окупанти вдарили по пасажирських вагонах на станції Чаплине у Синельниківському районі області. На ранок 25 серпня уже завершили рятувальні роботи – відомо про 25 загиблих, зокрема двох дітей.

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