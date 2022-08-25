Вибухова хвиля від ракетного удару завдала руйнувань
Про наслідки обстрілу повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій. Він також розповів про стан потерпілих.
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Внаслідок 2 ракетних ударів по Шепетівському району вибито вікна, двері в цивільних будинках та школі. Це вибухова хвиля,
– розповів очільник.
За його даними, за медичною допомогою звернулися троє людей, серед них жінка і двоє дітей. У них легкі ушкодження внаслідок ураження віконним склом. Вони отримали медичну допомогу.
Зауважимо, що "прильоти" в області стались 24 серпня о 17:37, під час всеукраїнської повітряної тривоги.
Ракетні обстріли України 24 серпня
У день Незалежності по всіх областях та в Києві тривогу оголошували 189 разів. Це стало "рекордом" цієї війни.
Протягом доби 24 серпня російські окупанти завдали ударів та обстріляли низку населених пунктів у різних областях України, зокрема:
- Миргород, Полтавська область;
- Харків, Малі Данилівці, Дергачі, Харківська область;
- Нікопольський, Синельниківський, Криворізький, Дніпровський райони Дніпропетровської області;
- Шепетівський район Хмельницької області;
- Миколаїв, Баштанську, Березнегуватську, Новобузьку громади Миколаївської області;
- Запоріжжя, Запорізька область;
- Есманську, Зноб-Новгородську, Білопільську громади Сумської області;
- Чернігівський район Чернігівської області;
- населені пункти на лінії розмежування Донецької області.
Одними з найтрагічніших виявилися удари по Дніпропетровщині. Окупанти вдарили по пасажирських вагонах на станції Чаплине у Синельниківському районі області. На ранок 25 серпня уже завершили рятувальні роботи – відомо про 25 загиблих, зокрема двох дітей.
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