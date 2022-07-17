Ракетный удар по Днепру: пожар тушили 38 часов, спасатели ищут пропавшего человека

Враги ударили по Днепру ракетами 15 июля: попали по Южному машиностроительному заводу. Пожар на предприятии тушили в течение 38 часов. Одного человека, который был на "Южмаше", до сих пор не нашли

О последствиях масштабных ракетных обстрелов "Южмаша" рассказал председатель Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко. Над тем, чтобы обуздать пламя, работали 90 спасателей.

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Один человек исчез во время удара по предприятию

Один человек, находившийся на предприятии во время ракетного удара, без вести пропал. В настоящее время спасатели ведут поиск.

Жертвами преступных действий россиян 15 июля стали три человека. Еще 16 получили ранения и обратились за помощью к медикам. В больницах по-прежнему остаются 7 пострадавших.

Оккупанты говорили об утечке опасного вещества на "Южмаше"

Сразу после удара оккупанты распространяли фейковую информацию – вроде бы на "Южмаше" произошла утечка опасного вещества гептила. Это компонент ракетного топлива, который представляет большую угрозу для людей. Однако глава Центра терробороны Днепра Геннадий Корбан заверил, что никакой утечки не было. Руководство области и города заранее утилизировало гептил.

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Что известно о ракетных обстрелах Днепра 15 июля: коротко

Удар произошел вечером 15 июля во время массовой воздушной тревоги. В городе услышали несколько взрывов и увидели большие столбы дыма.

Председатель ОВА Валентин Резниченко рассказал, что враги ударили по промышленному предприятию и по улице рядом с ним.

В облсовете отметили, что удар привел к масштабным разрушениям.

Сгорели 2 автомобиля, еще с десяток получили повреждения.

Смотрите видео об ударе россиян по Днепру: