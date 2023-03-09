Во время общения с журналистами телеканала "Киев" одна из жительниц дома в Святошинском районе рассказала о своем состоянии. Она заметила, что разбудила ее не воздушная тревога, а звук взрыва.

Смотрите также Одна из самых больших за год великой войны: все, что известно о массированной ракетной атаке 9 марта

Проснулись от взрыва

Мы проснулись от взрыва утром, как раз он случился. Мы подскочили. Парень сразу же побежал на балкон, увидел горящие автомобили, окна выбиты. Мы просто вышли, увидели это все и пошли в укрытие,

– заметила она.

Девушка добавила, что взрыва в Голосеевском районе, как и воздушной тревоги, они не слышали. Настолько крепко она со своим парнем спали. Подорвал на ноги их взрыв, который раздался вблизи собственного дома. Очевидица говорит, что ей повезло. Окна ее квартиры выходят на другую сторону, поэтому они уцелели.

Что известно о взрывах в Киеве