Під час спілкування з журналістами телеканалу "Київ" одна з мешканок будинку у Святошинському районі розповіла про свій стан. Вона зауважила, що розбудила її не повітряна тривога, а звук вибуху.

Дивіться також Одна з найбільших за рік великої війни: все, що відомо про масовану ракетну атаку 9 березня

Прокинулися від вибуху

Ми прокинулися від вибуху зранку, якраз він трапився. Ми підскочили. Хлопець відразу ж побіг на балкон, побачив, що горять автівки, вікна вибиті. Ми просто вийшли, побачили це все і пішли в укриття,

– зауважила вона.

Дівчина додала, що вибуху у Голосіївському районі, як і повітряної тривоги, вони не чули. Настільки міцно вона зі своїм хлопцем спали. Підірвав на ноги їх вибух, який пролунав поблизу власного ж дому. Очевидиця каже, що їй пощастило. Вікна її квартири виходять на іншу сторону, тож вони вціліли.

Що відомо про вибухи у Києві