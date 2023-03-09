Під час спілкування з журналістами телеканалу "Київ" одна з мешканок будинку у Святошинському районі розповіла про свій стан. Вона зауважила, що розбудила її не повітряна тривога, а звук вибуху.
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Прокинулися від вибуху
Ми прокинулися від вибуху зранку, якраз він трапився. Ми підскочили. Хлопець відразу ж побіг на балкон, побачив, що горять автівки, вікна вибиті. Ми просто вийшли, побачили це все і пішли в укриття,
– зауважила вона.
Дівчина додала, що вибуху у Голосіївському районі, як і повітряної тривоги, вони не чули. Настільки міцно вона зі своїм хлопцем спали. Підірвав на ноги їх вибух, який пролунав поблизу власного ж дому. Очевидиця каже, що їй пощастило. Вікна її квартири виходять на іншу сторону, тож вони вціліли.
Що відомо про вибухи у Києві
- Перший вибух пролунав близько 06:00. Тоді було невідомо, чи це приліт, чи робота ППО. Уже о 06:25 мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибух у Голосіївському районі. Він зауважив, що туди вирушили усі відповідні служби.
- О 06:54 він додав, що вибухи стали причиною запровадження технологічних екстрених відключень енергопостачання. За його словами, тоді без світла залишалися 15% споживачів столиці.
- Уже о 07:14 він підтвердив ще один вибух, але вже у Святошинському районі. За словами міського голови, у дворі будинку загорілися автомобілі. Власне, це той самий будинок, в якому мешкає очевидиця.
- О 07:36 він додав, що двоє людей постраждали внаслідок вибуху у Святошинському районі. Їх госпіталізували, щоб надати необхідну медичну допомогу. На той момент до медиків звернулися троє людей.
- Зауважимо, що у ніч проти 9 березня російські військові здійснили 81 запуск ракет. Повітряним силам вдалося збити 34 крилаті ракети та 4 іранські дрони-камікадзе. Цікаво, що вперше за понад рік великої війни окупанти випустили відразу 6 ракет "Кинджал".