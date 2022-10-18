Спасатели показали последствия утреннего удара россиян по Киеву

Утром 18 октября российские захватчики нанесли ракетный удар по Киеву. Спасатели ликвидируют последствия обстрелов.

Так, россияне попали в инфраструктурные объекты. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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Какие последствия утреннего удара по Киеву

По предварительной информации, известно о двух погибших и одном травмированном, которому помощь оказали на месте. Пожарные ликвидировали 2 очага пожара.

В настоящее время спасатели проводят разбор завалов и поиск людей под ними.

От ГСЧС на месте работает 30 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 123 человека личного состава.

Что происходит в Киеве на месте прилета / фото ГСЧС Украины

Что известно об утренних обстрелах Киева

18 октября раздались взрывы на Левом берегу Киева. Впоследствии журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что в одном из районов столицы исчез свет.

Кирилл Тимошенко сообщил, что, по предварительной информации, зафиксированы три прилета. Враг попал в объект энергообеспечения на Левом берегу Киева.

Городской голова Виталий Кличко рассказал, что в Киеве оккупанты атаковали Деснянский район. Он отметил, что под удар попал объект критической инфраструктуры столицы. На место атаки отправились все необходимые службы.

В Киевской городской прокуратуре сообщили, что в результате атаки погиб один человек, а еще двое получили ранения.

Также Кличко заявил, что в настоящее время частично ограничили предоставление услуг электро- и водоснабжения во многих домах на Левом берегу. Он отметил, что иногда возможно понижение давления в водопроводной сети, изменение цвета и прозрачности воды.

Впоследствии Кличко сообщил, что в результате атаки на критическую инфраструктуру Киева погибли три человека. Это сотрудники одного из объектов критической инфраструктуры. Также два объекта получили значительные повреждения.

Мэр подчеркнул, что городские службы делают все возможное, чтобы ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации.

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