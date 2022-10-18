Спасатели показали последствия утреннего удара россиян по Киеву

18 октября 2022 , 15:18
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Источник:

ГСЧС Украины

Утром 18 октября российские захватчики нанесли ракетный удар по Киеву. Спасатели ликвидируют последствия обстрелов.

Так, россияне попали в инфраструктурные объекты. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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Какие последствия утреннего удара по Киеву

По предварительной информации, известно о двух погибших и одном травмированном, которому помощь оказали на месте. Пожарные ликвидировали 2 очага пожара.

В настоящее время спасатели проводят разбор завалов и поиск людей под ними.

От ГСЧС на месте работает 30 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 123 человека личного состава.

Что происходит в Киеве на месте прилета / фото ГСЧС Украины

Что известно об утренних обстрелах Киева

  • 18 октября раздались взрывы на Левом берегу Киева. Впоследствии журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что в одном из районов столицы исчез свет.

  • Кирилл Тимошенко сообщил, что, по предварительной информации, зафиксированы три прилета. Враг попал в объект энергообеспечения на Левом берегу Киева.

  • Городской голова Виталий Кличко рассказал, что в Киеве оккупанты атаковали Деснянский район. Он отметил, что под удар попал объект критической инфраструктуры столицы. На место атаки отправились все необходимые службы.

  • В Киевской городской прокуратуре сообщили, что в результате атаки погиб один человек, а еще двое получили ранения.

  • Также Кличко заявил, что в настоящее время частично ограничили предоставление услуг электро- и водоснабжения во многих домах на Левом берегу. Он отметил, что иногда возможно понижение давления в водопроводной сети, изменение цвета и прозрачности воды.

  • Впоследствии Кличко сообщил, что в результате атаки на критическую инфраструктуру Киева погибли три человека. Это сотрудники одного из объектов критической инфраструктуры. Также два объекта получили значительные повреждения.

  • Мэр подчеркнул, что городские службы делают все возможное, чтобы ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации.

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Автор: Софія Ковнір