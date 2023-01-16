По Киеву били новыми ракетами к российскому ЗРК С-400, – Defence Express

Российские оккупанты нанесли удар по Киеву 14 января. Захватчики били по столице ракетами С-400.

Ракеты С-400 очень опасны. СМИ получили снимки обломков этих ракет, на которых виднеется индекс – 48Н6ДМ.

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Оккупанты по Киеву ударили ракетами С-400

С-400 – это новая ракета к новому российскому ЗРК С-400. Во время работы по наземным целям она имеет дальность в 230 километров. Вес боевой части составляет 180 килограмм.

Как оказалось, новые ракеты против Украины оккупанты используют во второй раз. Обломки С-400 были обнаружены в зоне уничтоженного частного здания на Протасовом Яру и в разрушенной гостинице за дворцом "Украина" во время удара 31 декабря.

После встречи Лукашенко и Путина в Минске Беларусь получила от России комплекс С-400. К тому же Лукашенко заявил, будто комплексы С-400 уже стоят на боевом дежурстве.



Индекс на ракете – 48Н6ДМ / фото Defence Express

Эксперты отмечают, что ракета С-400 имеет значительную скорость. От пуска с земли до попадания на расстояние около 200 километров проходит всего одна – две минуты. Также зенитные управляемые ракеты в случае ударов по наземным целям не точны.



Дальность пуска 230 километров / фото Defence Express



Дальность пуска 120 километров / фото Defence Express

В Украине пока нет средств противодействия ракетам С-400.

Следовательно, пуски С-400 представляют значительную угрозу для гражданских как невыборочное оружие.

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