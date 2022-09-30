Никакой военной техники, только гражданские авто: в ОП показали место удара по колонне в Запорожье

Россия с утра 30 сентября обстреляла гражданскую колонну на выезде из Запорожья. Враг выпустит 16 ракет ЗРК "С-300". Поблизости не было военной техники, враг цинично обстрелял гражданские автомобили.

Военное преступление россиян: кадры с места трагедии

25 человек погибли и еще 28 ранены в результате российских обстрелов Запорожья. В Офисе Президента опубликовали видео с места трагедии.

Внимание Цинические обстрелы колонны в Запорожье: все, что известно о ракетном ударе

Видео с места военного преступления, которое сегодня утром совершили российские военные в Запорожье. 16 ракет, 23 погибших, 28 раненых. Вокруг только гражданские автомобили, в которых и погибла часть людей. Здесь никакой военной техники,

– написал Кириленко.

Кратко об обстреле колонны гражданских на Запорожье

30 сентября около 07:30 Россия нанесла ракетный удар по Запорожью — под обстрелом оказалась гражданская гуманитарная автоколонна с мирными жителями на выезде из города, в районе авторынка.

Продолжаются первоочередные следственные действия, данные уточняются.

Людям, которые потеряли связь со своими родственниками после обстрела пункта пропуска в Запорожье, или имеют необходимость узнать какую-либо другую информацию или получить помощь, советуют обращаться в органы полиции по телефону: 050 452 91 95.

Число жертв в результате циничного удара россиян по колонне гражданских авто выросло до 25, еще 50 человек получили ранения. Эвакуацию в Запорожье приостановили.

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