В Национальной полиции прокомментировали удар по Константиновке со стороны России, произошедший 6 сентября. Правоохранители уточнили количество погибших и раненых мирных жителей.

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Что сказали в полиции

По данным правоохранителей, россияне убили 16 жителей Константиновки. Оккупанты забрали жизни у 9 мужчин и 7 женщин. Самому младшему мужчине было всего 18 лет. Самой старшей жертвой захватчиков оказалась 83-летняя женщина.

Сначала было известно о 17 погибших, но после тщательного осмотра тел и их фрагментов было установлено, что все они принадлежат 16 лицам, жителям Константиновки,

– говорится в сообщении.

Правоохранители идентифицировали всех погибших в Константиновке, за исключением тела одного мужчины. Они пытаются установить его личность и ищут родственников погибшего. В связи с этим полиция просит отозваться всех, чей близкий человек мог находиться в районе рынка в Константиновке во время атаки России 6 сентября.

Кадры с места трагедии в Константиновке / Фото Национальной полиции Украины

Что говорят о теракте в Константиновке