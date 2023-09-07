В Національній поліції прокоментували удар по Костянтинівці з боку Росії, що стався 6 вересня. Правоохоронці уточнили кількість загиблих та поранених мирних жителів.
До теми Згорілі вщент авто та невпинна робота рятувальників: кадри з місця атаки по ринку Костянтинівки
Що сказали у поліції
За даними правоохоронців, росіяни вбили 16 жителів Костянтинівки. Окупанти забрали життя в 9 чоловіків та 7 жінок. Наймолодшому чоловіку було лише 18 років. Найстаршою жертвою загарбників виявилася 83-річна жінка.
Спочатку було відомо про 17 загиблих, але після ретельного огляду тіл та їхніх фрагментів було встановлено, що всі вони належать 16 особам, мешканцям Костянтинівки,
– мовиться у повідомленні.
Правоохоронці ідентифікували всіх загиблих у Костянтинівці, за винятком тіла одного чоловіка. Вони намагаються встановити його особу та шукають родичів загиблого. У зв'язку з цим поліція просить відгукнутися всіх, чия близька людина могла перебувати в районі ринку у Костянтинівці під час атаки Росії 6 вересня.
Кадри з місця трагедії у Костянтинівці / Фото Національної поліції України
Що кажуть про теракт у Костянтинівці
- Як повідомили 24 Каналу очевидці, люди почали надавати один одному медичну допомогу вже у перші хвилини після цинічної атаки російських окупантів. Поранені збиралися в аптеках. Деяких з них туди заносили військові.
- Володимир Зеленський нещодавно заявив, що росіяни навмисне поцілили по ринку у Костянтинівці. За його словами, це ще один черговий теракт з боку Росії. Президент також спростував фейк кремлівської пропаганди про те, що це нібито Україна сама "обстріляла" місто.
- Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен, яке була 6 вересня у Києві, теж відреагувала на цю трагедію. Вона висловила співчуття та заявила, що серед жертв росіян у Костянтинівці була людина, яка пережила Голодомор та Другу світову війну.