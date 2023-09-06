Про це кореспондентці 24 Каналу розповіли свідки ракетного удару. Як пригадують очевидці, поранені збиралися в аптеці, аби там отримати ліки та допомогу.

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Що відбувалося відразу після атаки

Провізор в аптеці Костянтинівки Діана Ходак розповіла про перші хвилини після ракетного удару. Жінка пригадує, що спочатку до них зайшла одна поранена жінка. За її словами, у пораненої била кров з руки та ноги. Ще одну дівчину до аптеки занесли військові. Поранена була при тямі, але у шоковому стані. Пані Діана припустила, що, можливо, дівчина отримала відкритий перелом ноги.

Люди відразу почали надавати один одному першу домедичну допомогу. Потім до аптеки забігла на вигляд звичайна жінка, але вона представилася медиком. Вона почала накладати шину постраждалій та оброблювати рани.

Ми віддали, що змогли: бинти, перев'язувальні. Вона (медик – 24 Канал) кричить: "Дайте знеболювальне". Дали також знеболювальні,

– розповіла пані Діана.

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На питання, скільки вибухів вона чула, жінка рішуче відповіла – один. Щоправда, деякі її колеги стверджують, що чули 3 вибухи.

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