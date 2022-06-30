В МВД рассказали, как им удалось получить данные пилотов, которые нанесли удары по Кременчугу

Российские военные 27 июня нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. В МВД рассказали, как им удалось практически сразу же узнать имена пилотов, которые атаковали город.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко подчеркнул, что получить эти данные удалось не только МВД. Это он подчеркнул во время телемарафона, передает 24 канал.

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МВД объединило усилия со спецслужбами

По словам Денисенко, в этом участвовали и другие спецслужбы Украины. Благодаря совместной работе правоохранители получили данные о том, какой полк атаковал город. А также им стали известны имена тех, кто непосредственно бил по ТЦ "Амстор".

Удастся ли нам их достать? Я уверен, что рано или поздно нам это удастся. Я здесь всем привожу пример Сребреницы и Милошевича,

– подчеркнул Денисенко.

Он напомнил, что у всех были сомнения, когда началось дело Сребреницы. Мол, Слободан Милошевич был еще президентом Сербии. Поэтому он точно должен был избежать суда и наказания. Ведь его ни страна, ни Россия не выдадут правоохранителям. Но через несколько лет все изменилось. Поэтому Милошевич не только сел за решетку, но и провел там последние годы своей жизни.

Вадим Денисенко подчеркнул, что атаковавшие Кременчуг пилоты по меньшей мере уже невыездные с территории России. Но он уверен, что вскоре удастся каждого из них наказать за совершенное военное преступление.

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Ранее советник министра внутренних дел отметил, что российским военным, совершавшим военные преступления, не удастся скрыться. Где бы они не находились, они должны быть готовы к тому, что их рано или поздно схватит Интерпол и передаст нашему государству для дальнейшего достижения справедливости.

Удар по ТЦ в Кременчуге – террористическая атака

Напомним, что российские военные нанесли ракетный удар по Кременчугу 27 июня. Во второй половине дня враг выпустил две ракеты. Одна из них попала в стадион, а вторая – в ТЦ "Амстор".

В результате попадания ракеты в торговом центре вспыхнул пожар. Пламя распространилось на площадь около 10 тысяч квадратных метров. Для его ликвидации тогда привлекли сотни пожарных, а также десятки единиц специальной техники.

Владимир Зеленский отметил, что ракетный удар мог принести очень много жертв. А все потому, что перед атакой в торговом центре находилось около 1000 человек. К счастью, большинство из них перешли в укрытие, которое спасло им жизнь.

Известно, что в результате ракетного удара 18 человек погибли. Спасатели обнаружили 8 останков тел, которые нужно будет идентифицировать со временем. Кроме того, 21 человек считается пропавшим без вести.

Стоит внимания – момент попадания ракеты в ТЦ "Амстор" в Кременчуге: смотрите видео