Такие ракеты подлетают в считанные минуты, поэтому это усложняет работу ПВО. Об этом рассказал глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. Он напомнил, что взрыв в городе был слышен в 18:00.

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Оккупационно-террористические войска нанесли ракетный удар по одному из объектов промышленной инфраструктуры города. Предварительно баллистические ракеты, время подлета которых считаны минуты. Поэтому с ними очень сложно работать ПВО,

– рассказал Вилкул.

Есть раненый и разрушение

В результате удара ранения получил мужчина 1984 года рождения. Его забрали в больницу.

Кроме того, Вилкул рассказал, что разрушения – значительны. Он вернулся с места удара, где организовывали работу по ликвидации последствий атаки. Чиновник заверил, что задействовали и работают все необходимые службы.

Предыдущий удар по Кривому Рогу

Накануне 5 декабря россияне также ударили тремя ракетами по Кривому Рогу.

В результате удара один человек погиб. Погибшему был 41 год. Он работал на промышленном предприятии, куда и прилетели ракеты.

Троих пострадавших доставили в местную больницу.

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