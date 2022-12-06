Такі ракети підлітають за лічені хвилини, тому це ускладнює роботу ППО. Про це розповів голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Він нагадав, що вибух у місті чули о 18:00.

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Окупаційно-терористичні війська завдали ракетного удару по одному з об'єктів промислової інфраструктури міста. Попередньо – балістичні ракети, час підльоту яких лічені хвилини. Тому з ними дуже складно працювати ППО,

– розповів Вілкул.

Є поранений та руйнування

Внаслідок удару поранення зазнав чоловік 1984 року народження. Його забрали до лікарні.

Крім того, Вілкул розповів, що руйнування – значні. Він повернувся з місця удару, де організовували роботу з ліквідації наслідків атаки. Чиновник запевнив, що задіяли та працюють всі необхідні служби.

Попередній удар по Кривому Рогу

Напередодні, 5 грудня, росіяни також вдарили трьома ракетами по Кривому Рогу.

Унаслідок удару одна людина загинула. Загиблому був 41 рік. Він працював на промисловому підприємстві, куди й прилетіли ракети.

Трьох постраждалих доправили до місцевої лікарні.

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