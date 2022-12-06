Такі ракети підлітають за лічені хвилини, тому це ускладнює роботу ППО. Про це розповів голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Він нагадав, що вибух у місті чули о 18:00.
До теми Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу: підтверджено приліт по об'єкту інфраструктури
Окупаційно-терористичні війська завдали ракетного удару по одному з об'єктів промислової інфраструктури міста. Попередньо – балістичні ракети, час підльоту яких лічені хвилини. Тому з ними дуже складно працювати ППО,
– розповів Вілкул.
Є поранений та руйнування
Внаслідок удару поранення зазнав чоловік 1984 року народження. Його забрали до лікарні.
Крім того, Вілкул розповів, що руйнування – значні. Він повернувся з місця удару, де організовували роботу з ліквідації наслідків атаки. Чиновник запевнив, що задіяли та працюють всі необхідні служби.
Попередній удар по Кривому Рогу
- Напередодні, 5 грудня, росіяни також вдарили трьома ракетами по Кривому Рогу.
- Унаслідок удару одна людина загинула. Загиблому був 41 рік. Він працював на промисловому підприємстві, куди й прилетіли ракети.
- Трьох постраждалих доправили до місцевої лікарні.
Масована ракетна атака росіян: що відомо
- 5 грудня росіяни здійснили вже восьму масовану ракетну атаку по українських містах. Вона відбувалася 3 хвилями. Влучили у важливі об'єкти інфраструктури. Зокрема, в Одеській області.
- У Запорізькій області окупанти завдали ракетний удар. Вибухи лунали у селищі Новософіївка. Декілька приватних будинків було зруйновано, 2 людини загинули, ще 2 – поранені.
- Загалом Росія випустила 70 ракет по Україні, але сили ППО збили 60. Окупанти запустили 38 крилатих ракет Х-101/Х-555, 22 крилаті типу "Калібр", 3 крилаті Х-22, 6 керованих авіаційних ракет Х-59 та 1 – Х-31П.
- Загальна вартість такої атаки складає приблизно 400 – 500 мільйонів доларів.
- Ба більше, під час атаки одна ракеи знову перелетіла кордон України та впала на території Молдови, біля міста Бричани. Також через обстріл у Молдові були проблеми з електропостачанням.