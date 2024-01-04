Авто сгорело дотла, посекло здания: видео последствий ракетного удара по Кропивницкому
Источник:ГСЧС
Утром 4 января российская армия снова атаковала Украину – на этот раз под ракетным ударом оказался Кропивницкий. Спасатели показали видео с места удара.
О звуках взрывов в Кропивницком сообщили около 10:11. Известно, что в результате вражеского обстрела в городе погиб человек, есть раненые.
Смотрите также "Все (не) закончится к Рождеству". Почему мир пылает, а войны становятся длиннее и жестче
Разрушение в Кропивницком
Утром 4 января оккупанты нанесли удар по Кропивницкому, в результате чего разрушения потерпел один из промышленных объектов на территории областного центра. Из-за падения обломков погиб один человек, еще 8 ранены. Также есть и другие повреждения.
Падение обломков повлекло за собой повреждение нескольких зданий и воспламенение автомобиля, которое оперативно ликвидировали спасатели,
– рассказали спасатели.
В ГСЧС показали видео с места падения обломков – на нем видно, что автомобиль, стоявший на территории предприятия, сгорел дотла. Еще несколько зданий получили серьезные повреждения – например, разрушенная крыша. Некоторые объекты порубило обломками.
Повреждения промышленного объекта в Кропивницком: смотрите видео
Российские обстрелы Украины
- Министерство обороны Британии сообщает, что Россия изменила тактику массированных обстрелов Украины с применением дальнобойного оружия. Очевидно, в Кремле определили новые приоритетные цели для атак – там признают растущую важность оборонно-промышленного потенциала.
- В Воздушных Силах отметили, что вычислить точно данные о подготовке массированного обстрела – невозможно. Некоторые данные может предоставить разведка, но точно утверждать о дате атаки нельзя.
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский требует от Запада решительных действий в отношении России. Он ожидает реакции, понятной Путину – усиление санкций и предоставление Украине ракет дальнего радиуса действия.