Авто сгорело дотла, посекло здания: видео последствий ракетного удара по Кропивницкому

Утром 4 января российская армия снова атаковала Украину – на этот раз под ракетным ударом оказался Кропивницкий. Спасатели показали видео с места удара.

О звуках взрывов в Кропивницком сообщили около 10:11. Известно, что в результате вражеского обстрела в городе погиб человек, есть раненые.

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Разрушение в Кропивницком

Утром 4 января оккупанты нанесли удар по Кропивницкому, в результате чего разрушения потерпел один из промышленных объектов на территории областного центра. Из-за падения обломков погиб один человек, еще 8 ранены. Также есть и другие повреждения.

Падение обломков повлекло за собой повреждение нескольких зданий и воспламенение автомобиля, которое оперативно ликвидировали спасатели,

– рассказали спасатели.

В ГСЧС показали видео с места падения обломков – на нем видно, что автомобиль, стоявший на территории предприятия, сгорел дотла. Еще несколько зданий получили серьезные повреждения – например, разрушенная крыша. Некоторые объекты порубило обломками.

Повреждения промышленного объекта в Кропивницком: смотрите видео

Российские обстрелы Украины