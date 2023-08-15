Ракетный удар по Львову: есть попадания, пострадали частные дома

Оккупанты атаковали Львовскую область ракетами. Часть из них удалось сбить. Однако, к сожалению, есть и попадание.

Во Львове произошло попадание вражеских ракет. Это уже подтвердили власти, пишет 24 Канал.

Смотрите также Воздушная тревога в Украине: россияне запустили ракеты с Каспийского моря

Что уже известно о ракетной атаке на Львовщину

Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме

Предварительно есть попадание в нашей области. Львов остается целью врага,

– подчеркнул глава ОВА Максим Козицкий.

Мэр отметил, что много вражеских ракет удалось сбить. Однако есть попадание по Львову. К сожалению, пострадали и частные дома. Соответствующие службы уже все на выезде,

Есть попадание в жилые дома. На верхних этажах – пожар. Эвакуируем людей. Все службы на месте.

– сообщил Андрей Садовый.

Отметим, что серия громких взрывов прогремела во Львове около 05:20. Отбой тревоги объявили в 05.49.

Читайте также Россия атаковала предприятие в Днепр: есть пострадавшие

Оккупанты попали в жилые дома / Фото с телеграма Садового

Достойно внимания Ахиллесова пята российской логистики: почему так важно разрушить крымские мосты

Российские террористы массированно атаковали Украину ракетами: что уже известно