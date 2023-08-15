Ракетный удар по Львову: есть попадания, пострадали частные дома
Источник:Максим Козицкий
Оккупанты атаковали Львовскую область ракетами. Часть из них удалось сбить. Однако, к сожалению, есть и попадание.
Во Львове произошло попадание вражеских ракет. Это уже подтвердили власти, пишет 24 Канал.
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Что уже известно о ракетной атаке на Львовщину
Предварительно есть попадание в нашей области. Львов остается целью врага,
– подчеркнул глава ОВА Максим Козицкий.
Мэр отметил, что много вражеских ракет удалось сбить. Однако есть попадание по Львову. К сожалению, пострадали и частные дома. Соответствующие службы уже все на выезде,
Есть попадание в жилые дома. На верхних этажах – пожар. Эвакуируем людей. Все службы на месте.
– сообщил Андрей Садовый.
Отметим, что серия громких взрывов прогремела во Львове около 05:20. Отбой тревоги объявили в 05.49.
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- Ночью 15 августа в части областей Украины была объявлена воздушная тревога. Причиной тому стал запуск ракет Х-101 или Х-555 из района Каспийского моря.
- Около 4 часов утра тревога уже была по всей территории нашего государства.
- Также Воздушные силы писали, что есть пуски ракет из района Миллерово (Ту-22м3). Кроме того, крылатые ракеты находятся на границе Винницкой и Житомирской областей.
- Ракеты фиксировали и в Ивано-Франковской области.
- В Луцке произошло попадание по одному из промышленных предприятий. Предварительно есть пострадавшие, информация по этому уточняется.
- В Днепре есть попадание по одному из предприятий. Вспыхнул пожар. Предварительно, 1 пострадавший.