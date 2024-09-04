В эфире 24 Канала мэр Львова Андрей Садовый сказал, что восстановление не может быть оперативным, потому что должны быть качественно сделаны проекты. Он отметил, что главное сделать все правильно.

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Восстановление разрушенных зданий

Львовяне, чьи дома пострадали в результате вражеской атаки, будут в безопасности и будут иметь возможность проживать в других помещениях. Первый заместитель председателя Львовской ОВА Андрей Годик сообщил, что во Львове расконсервируют модульный городок. Также будет запланировано расселение людей по гостиницам города с последующей компенсацией.

А все те здания мы восстановим. Если посчитать, сколько нужно будет денег, то ни 100, ни 200 миллионов не будет достаточно. Спасибо всем, кто помогает. И государственная власть, и премьер-министр Польши,

– сказал Садовый.

Мэр Львова отметил, что при первой возможности будет подчеркивать всем польским медиа и политикам на том, что если Польша начнет сбивать российские ракеты и дроны, то поляки спасут жизни сотен невинных людей.

Эта семья (семья Ярослава Базилевича – 24 Канал) могла остаться живой, если бы наши партнеры вовремя предоставляли системы ПВО для сбивания российских ракет и дронов. Эти обстрелы истощают наш потенциал, ведь россияне чуть ли не ежедневно одновременно атакуют много украинских городов,

– добавил Садовый.

К слову, Львовская областная военная администрация направит из своего резервного фонда 30 миллионов гривен на преодоление последствий сегодняшней атаки. Кроме того, Польша готова помочь в восстановлении разрушенных домов во Львове.