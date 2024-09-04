В етері 24 Каналу мер Львова Андрій Садовий сказав, що відновлення не може бути оперативним, тому що повинні бути якісно зроблені проєкти. Він наголосив, що головне зробити все правильно.

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Відновлення зруйнованих будівель

Львів'яни, чиї будинки постраждали внаслідок ворожої атаки, будуть у безпеці та матимуть можливість проживати в інших приміщеннях. Перший заступник голови Львівської ОВА Андрій Годик повідомив, що у Львові розконсервують модульне містечко. Також буде заплановано розселення людей по готелях міста з подальшою компенсацією.

А всі ті будівлі ми відновимо. Якщо порахувати, скільки потрібно буде грошей, то ні 100, ні 200 мільйонів не буде достатньо. Дякую усім, хто допомагає. І державна влада, й прем'єр-міністр Польщі,

– мовив Садовий.

Мер Львова зауважив, що при першій нагоді буде наголошувати усім польським медіа й політикам на тому, що якщо Польща почне збивати російські ракети й дрони, то поляки врятують життя сотень безневинних людей.

Ця родина (родина Ярослава Базилевича – 24 Канал) могла залишитися живою, якби наші партнери вчасно надавали системи ППО для збиття російських ракет та дронів. Ці обстріли виснажують наш потенціал, адже росіяни мало не щодня одночасно атакують багато українських міст,

– додав Садовий.

До слова, Львівська обласна військова адміністрація скерує зі свого резервного фонду 30 мільйонів гривень на подолання наслідків сьогоднішньої атаки. Крім того, Польща готова допомогти у відбудові зруйнованих будинків у Львові.