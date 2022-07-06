Оккупанты ударили по Николаевщине с подводной лодки: 2 "Калибра" сбила ПВО, 1 попала в кофейню

В ночь на 6 июля российские военные обстреляли Николаевскую область. Враг выпустил сразу три крылатые ракеты типа "Калибр". К сожалению, один человек погиб.

Об этом во время телемарафона рассказала руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она отметила, что атаковал область враг из акватории Черного моря.

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Одна из ракет попала в кофейню

Сегодня ночью враг снова ударил по Николаевщине. Это, скорее всего, были удары с акватории Черного моря. Теми же "Калибрами", которыми там снаряжены ракетоносители подводные и надводные,

– заметила Гуменюк.

Она добавила, что один из "Калибров" попал в кофейню поселка в Николаевской области. К сожалению, в результате погиб один человек. Что касается двух других ракет, то их сбили силы ПВО.

Эту информацию также подтвердил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он добавил, что "прилет" произошел в селе Нечаяне Нечаянской общины. Враг бил по ней с 02:20 ночи Он также подтвердил информацию об одном погибшем в результате вражеской атаки.

Наталья Гуменюк также отметила, что не может точно сказать, с какого из судов избивал враг: подводного или надводного. Она отметила, что точно оккупанты атаковали Николаевщину "Калибрамы". А вот откуда их выпускали, нужно установить.

Вскоре у ОК "Юг" появилась дополнительная информация о ракетной атаке Николаевщины. Там подчеркнули, что враг бил по ней таки с российской подлодки. Само судно базируется в акватории Черного моря.

Согласно актуальной информации, в Черном море находится пять ракетоносителей российской армии. Это три надводных, а также два подводных судна. Каждое из них оснащено ракетами типа "Калибр".

Вечером враг обстрелял Хмельницкую область

Так, по Хмельницкой области враг бил вечером 5 июля. Оккупанты выпустили по области сразу четыре ракеты. Одну из них удалось сбить силам ПВО. Другие же попали в одну из общин. Известно об одном раненом человеке. Вскоре в Хмельницкой ОВВ прокомментировали ситуацию с ударом. Согласно данным, имеющимся у ведомства, удалось избежать серьезных разрушений.

Напомним, что риск ракетных ударов все еще очень высок. Не игнорируйте сигналы о воздушной тревоге. Только прозвучат сирены – отправляйтесь немедленно к укрытию. Находитесь там, пока не будет отбоя. Эти простые действия могут спасти вам жизнь.

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