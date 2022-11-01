Две стены не всегда спасают: в Николаеве погибла прятавшаяся в ванной женщина

Россия снова атаковала Николаев своими ракетами. Оккупанты повредили жилые дома, в 5-этажке вспыхнул пожар.

В результате атаки россиян одна пожилая женщина погибла. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что она пряталась от вражеской ракеты.

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Погибшая женщина пыталась спрятаться от атаки россиян

К сожалению, в результате ночных обстрелов (в ночь на 1 ноября – 24 канал) погибла пожилая женщина. Она просто пряталась в ванной от этих обстрелов, все равно ракета ее там нашла. Твари…

– заявил Виталий Ким.

Глава Николаевской ОВА рассказал об атаке россиян: смотрите видео

По данным заместителя главы Офиса Президента Кирилла Тимошенко, работники ГСЧС провели аварийно-спасательные и другие безотлагательные работы. По их результатам:

из-под завалов достали 2 человека;

5 человек – ранены;

в результате взрыва 12 человек оказались заблокированы в квартирах, им оказали помощь.

Заместитель Андрея Ермака также подтвердил гибель одной женщины.

Враг выпустил по Николаеву 4 ракеты

Кирилл Тимошенко подтвердил, что в Николаеве:

одна ракета попала в здание Первой украинской гимназии имени Аркаса. Здание повреждено. К счастью, люди там не пострадали и не погибли;

остальные три ракеты ударили по Николаевскому политехническому профессиональному колледжу. Там частично разрушено 4-этажное здание.

Кроме того, возле колледжа россияне повредили частный сектор и многоквартирные дома.

Возникли пожары в складском помещении колледжа и в 5-этажном жилом доме рядом,

– заявил Тимошенко.

В ОП показали последствия ночной атаки по Николаеву: смотрите видео

Стоит отметить, что Виталий Ким объяснил, что российские оккупанты продолжают массово выселять людей из Херсонской области. Также враги:

распространяют слухи, что 4 – 6 ноября будут обстрелы;

в дома с хорошими условиями заселяют "чмобиков".

"Так, они дают условия своим мобилизованным лучше, чем у них дома, в надежде на то, что когда они будут отступать, те не будут бежать и сдаваться", – пояснил глава Николаевской ОВА.

Россия атаковала Николаев: что известно

В полночь 1 ноября российские оккупанты ударили по Николаеву четырьмя ракетами. Выпустили их из зенитно-реактивной системы С-300.

Спасатели сообщили, что оккупанты атаковали центральную часть Николаева. В результате атаки возникли пожары на 50 квадратных метрах складского помещения и на аналогичной площади первого этажа пятиэтажного жилого дома. Работники ГСЧС ликвидировали возгорание.

К сожалению, тело погибшей пожилой женщины извлекли из-под завалов одного из разрушенных одноэтажных жилых домов.

Виталий Ким сообщил, что враги полностью разрушили 2-этажное здание, а в 5-этажном – возник пожар.

Также в результате атаки оккупантов в больнице взрывной волной и обломками выбило OSB-плиты. Ими строители зашивали окна после предварительного обстрела.

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