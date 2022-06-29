В ГСЧС показали последствия ракетного удара по жилому дому в Николаеве

Утром 29 июня российские военные нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате попадания в многоэтажку погибли три человека и еще пятеро получили ранения.

В ГСЧС показали последствия вражеской атаки по жилому дому в Николаеве. Также в ведомстве рассказали о спасательной операции.

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Из-под завалов удалось спасти одного человека

Как отметили в пресс-службе ГСЧС, российская ракета попала в пятиэтажное здание. В результате этого разрушений претерпели верхние этажи: от третьего по пятый. Кроме того, от вражеской атаки разрушены 10 частных гаражей, расположенных рядом.



Оккупант попал ракетой в верхние этажи дома в Николаеве / Фото ГСЧС

В ГСЧС отметили, что по состоянию на 08:30 удалось из-под завалов спасти одного человека. Также локализован пожар в частных гаражах. На тот момент она распространялась по площади 300 квадратных метров.

Спасатели отметили, что в операции принимают участие 45 сотрудников ГСЧС, а также 9 единиц специальной техники.



На месте атаки продолжают работать спасатели / Фото медиа Ґрунт



На месте атаки продолжают работать спасатели / Фото медиа Ґрунт



На месте атаки продолжают работать спасатели / Фото медиа Ґрунт

В результате ракетной атаки погибли три человека

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что по состоянию на 08:20 погибли три жителя дома, в который попала вражеская ракета. Также известно о пяти раненых. Кроме того, пострадал еще один из спасателей.

Напомним, что ракетный удар по Николаеву произошел тогда, когда на Юге раздались воздушные тревоги . Интересно, что о взрывах сообщалось как в этом городе, так и в Херсоне. Позже глава городского совета Александр Сенкевич подтвердил информацию о взрывах в Николаеве.

. Интересно, что о взрывах сообщалось как в этом городе, так и в Херсоне. Позже глава городского совета Александр Сенкевич подтвердил информацию о взрывах в Николаеве. В 07.10 от него появилась дополнительная информация. Тогда Сенкевич сообщил, что враг попал в многоэтажный дом. Мэр Николаева добавил, что на месте уже работают чрезвычайники, медики и коммунальщики.

Всего же по городу прилетело 8 российских ракет. Соответствующую цифру Александр Сенкевич озвучил в эфире телемарафона. Он отметил, что враг бил по разным местам. "Прилеты" были не только по многоэтажке, но и на территории частного сектора.

Известно, что ракета оккупантов уничтожила полностью один подъезд в доме. Еще один – частично. Заметим, что на месте атаки продолжают работать спасатели.

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