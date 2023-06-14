В результате были повреждены продовольственный склад "Таврии В", храм, бизнес-центры, а также жилые дома. Очевидцы ужасной ночи рассказали о последствиях очередной террористической атаки.

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В жилых домах посыпалась даже замазка между плиткой

Среди тех, кто пережил ужасную ночь, был мужчина, который с женой пытался спасти маленькую дочь. Малышке всего три недели. Сначала супруги услышали звук, напоминавший рев реактивного самолета, а за ним и страшный взрыв.

Они быстро схватили ребенка и побежали в ванную, чтобы соблюсти правило двух стен. Уже по дороге к защищенному месту они поняли, что бегут по кускам битого стекла. Все потому, что окна выходили на улицу, куда попала вражеская ракета.

Мы схватили ребенка и побежали в ванную, чтобы быть за двумя стенами. И уже когда бежали, мы поняли, что окон нет, дверей нет, и что мы бежим по обломкам стекла,

– сказал мужчина.

Другая жительница Одессы показала последствия ракетной атаки для квартиры дочери. Из кадров видно, что в доме повыпадали стекла, а на полу валяется разбитое стекло. Более того, в ванной с плитки посыпалась замазка.

Это большое счастье, что они все неделю назад уехали. И дочь с маленьким двухлетним внуком. Для меня был ужас, когда я вошла в их туалет, и поначалу не было света, и я не понимала, что там нападало в ванную. Это высыпалась замазка из плитки. Это какой силы был удар, чтобы потрескалась замазка с плитки,

– поделилась женщина.

В результате удара повреждена церковь

Также местный священник рассказал, что в результате ракетной атаки была повреждена церковь: ее окна разбиты, перегородки между ними разрушены, а вся церковная утварь перевернута.

Когда я сюда приехал в 6 утра, то увидел, что вся церковная утварь перевернута, все окна разбиты. Также перегородки между окнами разрушены и дали трещину. И когда мы разобрали основные повреждения, то увидели, что уже храм может быть в аварийном состоянии,

– подчеркнул священнослужитель.

Поскольку храм находится в аварийном состоянии, верующие будут обращаться к комиссии. Они хотят понять, можно ли вообще эксплуатировать помещение и при этом не подвергать себя опасности.

Последствия очередной российской ракетной атаки / Радио Свобода

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