В результате были повреждены продовольственный склад "Таврии В", храм, бизнес-центры, а также жилые дома. Очевидцы ужасной ночи рассказали о последствиях очередной террористической атаки.
К теме Враг атаковал Одессу, Донбасс и Днепропетровщину: все, что известно о последствиях ночного удара
В жилых домах посыпалась даже замазка между плиткой
Среди тех, кто пережил ужасную ночь, был мужчина, который с женой пытался спасти маленькую дочь. Малышке всего три недели. Сначала супруги услышали звук, напоминавший рев реактивного самолета, а за ним и страшный взрыв.
Они быстро схватили ребенка и побежали в ванную, чтобы соблюсти правило двух стен. Уже по дороге к защищенному месту они поняли, что бегут по кускам битого стекла. Все потому, что окна выходили на улицу, куда попала вражеская ракета.
Мы схватили ребенка и побежали в ванную, чтобы быть за двумя стенами. И уже когда бежали, мы поняли, что окон нет, дверей нет, и что мы бежим по обломкам стекла,
– сказал мужчина.
Другая жительница Одессы показала последствия ракетной атаки для квартиры дочери. Из кадров видно, что в доме повыпадали стекла, а на полу валяется разбитое стекло. Более того, в ванной с плитки посыпалась замазка.
Это большое счастье, что они все неделю назад уехали. И дочь с маленьким двухлетним внуком. Для меня был ужас, когда я вошла в их туалет, и поначалу не было света, и я не понимала, что там нападало в ванную. Это высыпалась замазка из плитки. Это какой силы был удар, чтобы потрескалась замазка с плитки,
– поделилась женщина.
В результате удара повреждена церковь
Также местный священник рассказал, что в результате ракетной атаки была повреждена церковь: ее окна разбиты, перегородки между ними разрушены, а вся церковная утварь перевернута.
Когда я сюда приехал в 6 утра, то увидел, что вся церковная утварь перевернута, все окна разбиты. Также перегородки между окнами разрушены и дали трещину. И когда мы разобрали основные повреждения, то увидели, что уже храм может быть в аварийном состоянии,
– подчеркнул священнослужитель.
Поскольку храм находится в аварийном состоянии, верующие будут обращаться к комиссии. Они хотят понять, можно ли вообще эксплуатировать помещение и при этом не подвергать себя опасности.
Последствия очередной российской ракетной атаки / Радио Свобода
Россия ударила по Одессе: коротко
- Ночью 14 июня в Одессе взрывы прогремели сразу после сигнала о воздушной тревоге. В то время Россия атаковала город "Калибрамы" с Черного моря.
- К счастью, из четырех выпущенных "Калибров" защитникам Украины удалось сбить 3 крылатые ракеты. Однако одна из них попала по жилому кварталу Одессы.
- В результате были повреждены склад сети супермаркетов, бизнес-центр, магазины, учебное заведение, Макдональдс и жилые дома.
- К сожалению, в результате атаки три человека погибли, а шесть – пострадали. Более того, по предварительной информации, под завалами могут находиться люди.