Внаслідок цього були пошкоджені продовольчий склад "Таврії В", храм, бізнес-центри, а також житлові будинки. Очевидці жахливої ночі розповіли про наслідки чергової терористичної атаки.

До теми Ворог атакував Одесу, Донеччину та Дніпропетровщину: все, що відомо про наслідки нічного удару

У житлових будинках посипалася навіть замазка між плиткою

Серед тих, хто пережив жахливу ніч, був чоловік, який з дружиною намагався врятувати малесеньку донечку. Малечі всього три тижні. Спершу подружжя почуло звук, що нагадував ревіння реактивного літака, а за ним й страшний вибух.

Тож вони швидко схопили дитину та побігли у ванну кімнату, щоб дотриматися правила двох стін. Уже по дорозі до захищеного місця вони зрозуміли, що біжать по шматкам битого скла. Усе через те, що вікна виходили на вулицю, куди влучила ворожа ракета.

Ми схопили дитину і побігли до ванної кімнати, щоб бути за двома стінами. І вже коли бігли, ми зрозуміли, що вікон нема, дверей нема, і що ми біжимо по уламкам скла,

– сказав чоловік.

Інша мешканка Одеси показала наслідки ракетної атаки для квартири її доньки. З кадрів видно, що у помешканні повипадали шибки, а на підлозі валяється розбите скло. Ба більше, у ванній з плитки посипалась замазка.

Це велике щастя, що вони всі тиждень тому виїхали. І донька з маленьким онуком дворічним. Для мене був жах, коли я зайшла у їхній туалет, і спочатку не було світла, і я не розуміла, що там нападало у ванну. Це висипалася замазка з плитки. Це якої сили був удар, щоб потрощилася замазка з плитки,

– поділилася жінка.

Внаслідок удару пошкоджена церква

Також місцевий священник розповів, що внаслідок ракетної атаки була пошкоджена церква: її вікна розбиті, перегородки між ними зруйновані, а все церковне начиння перевернуто.

Коли я сюди приїхав о 6 ранку, то побачив, що все церковне начиння перевернуто, всі вікна розбиті. Також перегородки між вікнами зруйновані і дали тріщину. І коли ми розібрали основні пошкодження то побачили що вже храм може бути в аварійному стані,

– підкреслив священнослужитель.

Оскільки храм перебуває в аварійному стані, віряни звертатимуться до комісії. Вони хочуть зрозуміти, чи можна взагалі експлуатувати приміщення і при цьому не наражати себе на небезпеку.

Наслідки чергової російської ракетної атаки / Радіо Свобода

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