Именно этот второй удар “Искандером” унес жизни большинства людей. Среди них были спасатели и медики, которые прибыли на помощь пострадавшим во время первой волны атаки. Были и гражданские, которые выбежали на улицу, чтобы просто найти убежище.

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Не успели спрятаться

Вероятно, противник намеренно использовал баллистику, чтобы не дать возможность людям спуститься в укрытие. Ведь, скорость полета таких ракет высокая. Очень часто первые взрывы раздаются сразу по тревоге, или даже до нее. Так произошло и сегодня в Одессе.

Дядя убитой оккупантами 35-летней женщины рассказал подробности трагедии. Он говорит, что после первого "прилета" они вместе выбежали на улицу, чтобы найти ближайшее укрытие. Однако не успели. Они смогли только упасть на землю. Второй удар. И он уносит жизнь молодой женщины.

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Обратите внимание! По состоянию на 19:00 в ГСЧС сообщили о 20 погибших, а также более 70 раненых.

Стали известны имена нескольких погибших

По состоянию на вечер 15 марта известно, что террористическая атака оккупантов унесла жизни одного спасателя ГСЧС, который участвовал в ликвидации последствий вражеского удара. Позже в службе назвали его имя. Им оказался 29-летний водитель-пожарный Денис Колесников.

Также в ГСЧС рассказали о 9 пострадавших спасателях.

Кроме того, среди жертв российских оккупантов – бывший заместитель городского головы Сергей Тетюхин и командир батальона "Цунами", экс-начальник патрульной полиции области Александр Гостищев.

Сергей Тетюхин весной 2023 года работал первым заместителем мэра. Однако осенью того же года он уволился из городского совета и мобилизовался в ВСУ.

Александр Гостищев в 2019 году стал главой патрульной полиции Одесской области. В 2021 году он заступил на должность начальника полиции Одесской области. После полномасштабного вторжения стал командиром батальона "Цунами".

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