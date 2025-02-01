Под ракетный удар в Одессе попал бывший музей Пушкина: фото разрушений

В результате российского ракетного удара по центру Одессы 31 января существенно пострадало здание бывшего музея Пушкина. Всего пострадали 19 архитектурных памятников различной степени.

О состоянии дел рассказала директор Литературного музея Татьяна Липтуга, под руководством которого находится это заведение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Думскую".

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Какие последствия российского удара для исторического музея

Официально музей Пушкина, основан в 1961 году, прекратил свое существование 1 января 2025 года после переименования в музей "Иностранные писатели в Одессе". Однако из-за ракетного удара реализацию реорганизации пришлось отложить на неопределенный срок.

"В Одессе в разное время, в XIX-ХХ веках, бывали и жили по меньшей мере два десятка литераторов с мировым именем. Кроме Пушкина, это, например, Марк Твен, румынский классик Михай Эминеску, американский писатель Теодор Драйзер, Александр Грин, Иван Бунин и другие. Мы планируем расширить экспозицию, чтобы охватить и их биографии и творчество", – рассказала Липтуга.

Здание музея, расположено на улице Итальянская, 13, подверглось разрушениям: выбиты окна и двери, повреждена крыша и стены. Директор также отметила, что над зданием висит обломок отеля "Бристоль", который может обвалиться в любой момент.

"Сейчас самое главное – эвакуировать коллекцию, там много уникальных предметов. К сожалению, все это отдаляет нас от цели – создания новой экспозиции. Сказать, когда это произойдет, уже не могу",

– добавила она.

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в историческом центре города разрушениям подверглись 19 архитектурных памятников различной степени.

Разрушения в историческом центре Одессы: фото "Думской" и Геннадия Труханова

Вечером 31 января российские войска нанесли по Одессе удар тремя баллистическими ракетами, вероятно, типа "Искандер-М". Пострадали здания исторического центра, в частности отель "Бристоль". Известно о семерых раненых.