Про стан справ розповіла директорка Літературного музею Тетяна Ліптуга, під керівництвом якого перебуває цей заклад. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Думську".

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Які наслідки російського удару для історичного музею

Офіційно музей Пушкіна, заснований у 1961 році, припинив своє існування 1 січня 2025 року після перейменування на музей "Іноземні письменники в Одесі". Проте через ракетний удар реалізацію реорганізації довелося відкласти на невизначений термін.

"В Одесі в різний час, у ХІХ-ХХ століттях, бували і жили щонайменше два десятки літераторів зі світовим ім'ям. Крім Пушкіна, це, наприклад, Марк Твен, румунський класик Міхай Емінеску, американський письменник Теодор Драйзер, Олександр Грін, Іван Бунін та інші. Ми плануємо розширити експозицію, щоб охопити і їхні біографії та творчість", – розповіла Ліптуга.

Будівля музею, розташована на вулиці Італійська, 13, зазнала руйнувань: вибито вікна та двері, пошкоджено дах і стіни. Директорка також зазначила, що над будівлею висить уламок готелю "Бристоль", який може обвалитися будь-якої миті.

"Зараз найголовніше – евакуювати колекцію, там багато унікальних предметів. На жаль, усе це віддаляє нас від мети – створення нової експозиції. Сказати, коли це станеться, уже не можу",

– додала вона.

Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що в історичному центрі міста руйнувань зазнали 19 архітектурних пам'яток різного ступеня.

Руйнування в історичному центрі Одеси: фото "Думської" та Геннадія Труханова

Увечері 31 січня російські війська завдали по Одесі удару трьома балістичними ракетами, ймовірно, типу "Іскандер-М". Постраждали будівлі історичного центру, зокрема готель "Бристоль". Відомо про сімох поранених.