Самые большие проблемы будут в Одесской области, – Данилов о последствиях массированной атаки

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. Поэтому в регионе предусматриваются проблемы в обеспечении электроэнергией.

Для остальных областей больших проблем не должно возникнуть. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире национального телемарафона.

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Враг не меняет в этом случае свою тактику. Он хочет нас заморозить, и у него ничего не получится,

– заявил Данилов.

Секретарь СНБО уверен, что наши специалисты в ближайшее время починят то, что уничтожено во время обстрелов. По словам Данилова, небольшие проблемы будут в Одесской области.

"По остальной территории мы не видим больших проблем. К этому наши специалисты готовы. Более того, мы уже понимаем, как нам действовать, когда мы понимаем, что в ближайшее время будет атака. Это уже наше ноу-хау, наших энергетиков, которые совместно со службами отрабатывают эти вопросы", – отметил Данилов.

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