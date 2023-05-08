Россияне запускали ракеты с направления Севастополя: в ОК "Юг" рассказали детали ночной атаки

Ночью 8 мая российские оккупанты нанесли ракетные удары по Одесщине. Они попали в склад крупной продовольственной компании и по рекреационной зоне на побережье.

На сегодняшний день террористов тревожит продовольствие. Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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По словам Гуменюк, враг атаковал регион стратегическими бомбардировщиками с направления Севастополя. Это еще одна сакральность и привязка к значимым датам и событиям.

Мы это прогнозировали и ожидали от них подобной подлости. Они пытались атаковать складские помещения, бить по рекреационной зоне, напомнив мирным людям о том, что линия побережья сегодня – это линия опасности и обороны,

– отметила Гуменюк.

Известно, что на участках, на которые попали ракеты, вспыхнули пожары на складском помещении. Это более 10 тысяч квадратных метров. В рекреационной зоне – 120 и 40 квадратных метров. Гуменюк подчеркнула, что это очень мощные пожары, но они были ликвидированы. К счастью, пострадавших нет.

"Враг пытается бить туда, где люди пытаются восстановить жизнь", – добавила она.

Кстати, председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал, что в Одесской области попадание было вражескими ракетами Х-22 в склад крупной продовольственной компании. Также зафиксирован удар по рекреационной зоне на побережье.

Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. Идите к укрытию, используйте правила двух стен,

– призвал Братчук.

Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что в результате удара площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров. Также есть повреждение нескольких домов. Основное пламя пожара потушили около 7 утра.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что около полуночи российские оккупанты атаковали Одесщину с бомбардировщиков дальней авиации Ту-22м3. Всего осуществлено восемь пусков из района мыса Тарханкут (оккупированный Крым). Часть ракет не достигла своих целей.

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В воздушных силах ВСУ сообщили, что 8 мая ночью уничтожили 35 "Шахидов". Отмечается, что этой ночью наша ПВО уничтожила 100 процентов дронов, атаковавших Киевщину.

В Святошинском районе Киева, предварительно, из-за падения обломков повреждено 7 авто и еще 1 авто горело. Также зафиксировано падение обломков на жилой дом, повреждены окна, фасады.

К тому же есть падение обломков на проезжую часть. Травмированы 5 человек – им оказана медицинская помощь.

В Соломенском районе поврежден резервуар с утечкой дизельного топлива (без возгорания). На стоянке повреждено 15 грузовых и 5 легковых автомобилей.

Также, вероятно, из-за обломков была повреждена газовая труба высокого давления с последующим горением газового факела. Газ перекрыт, пожар ликвидирован.

Кроме этого, Россия ударила по Одесщине ракетами Х-22, запущенных из стратегической авиации. Враг попал по складу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на черноморском побережье.

Даже 100% результат поражений воздушных целей не гарантирует безопасное пребывание там, где работает ПВО. Обломки зенитных ракет и пораженных БПЛА обязательно возвращаются на землю. Поэтому берегите себя и своих родных.