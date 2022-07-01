Из-за таких действий российских оккупантов погиб 21 человек, из них 1 мальчик, которому 12 лет. Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что в больницах находится 38 человек, из них 5 детей. Состояние двух деток – тяжелое.

К слову Третья ракета, которой россияне били по Одесчине, упала в поле

Уроды, запускавшие ракеты по мирному поселку, лишь подтвердили, что конечная цель России – это геноцид украинского народа. В очередной раз изверги заявили, что били по составу с боеприпасами. Может, расскажете об этом погибшему ребенку или находящемуся в реанимации мальчику

– заявил Марченко.

Он заверил, что там не было никаких военных объектов. Россия уже никогда не отмоется от статуса государства-террориста, потому что он написан кровью наших детей. Марченко пообещал, что мы отомстим за каждого погибшего и раненого.

Адский день для Одесчины

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук назвал этот день адским для Одесчины в этой не менее адской войне.

Для нас сегодня каждый день особенный, потому что гибнут наши люди. Врагу гореть в аду. Хотя, я не уверен, что черти возьмут их туда,

– сказал он.

Братчук выразил соболезнования всем родным и близким погибших. Также поблагодарил спасателей, медиков и всех других служб, участвовавших в спасении и помощи. Россию же назвал террористической организацией.

В то же время пресс-секретарь ОВА предупредил, что впереди будет еще немало таких тяжелых насыщенных дней.

Какова была реакция Кремля

В России на этот счет молчали пол дня. Впоследствии раздался комментарий путинского прихвостня и пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Все было в обычном духе. Мол, "не стреляют по мирным". Он просто цинично повторил слова Путина.

В Офисе Президента такие же действия России назвали террором. А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на такие действия агрессора тоже. Он рассказал, что нужно Украине, чтобы такого больше не было. Кулеба призвал партнеров как можно скорее обеспечить Украину современными системами ПВО. Он просил таким образом помочь нам спасти жизнь и положить конец этой войне.

В Одесской области 2 июля объявили днем траура по погибшим в Белгород-Днестровском районе. В регионе следует опустить государственные флаги на зданиях местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций. Также нельзя проводить громкие массовые мероприятия в этот день.

Путин до сих пор надеется захватить всю Украину: смотрите видео