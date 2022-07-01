Через такі дії російських окупантів загинула 21 людина, з них 1 хлопчик, якому 12 років. Голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що у лікарнях перебуває 38 людей, з них 5 дітей. Стан двох діток – тяжкий.

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Виродки, які запускали ракети по мирному селищу, лише підтвердили, що кінцева мета Росії – це геноцид українського народу. Вчерговий раз нелюди заявили, що били по складу з боєприпасами. Може, розкажете про це загиблій дитині чи хлопчику, який перебуває в реанімації,

– заявив Марченко.

Він запевнив, що там не було жодних військових об'єктів. Натомість Росія вже ніколи не відмиється від статусу держави-терориста, тому що він написаний кров'ю наших дітей. Марченко пообіцяв, що ми помстимося за кожного загиблого та пораненого.

Пекельний день для Одещини

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук назвав цей день пекельним для Одещини у цій не менш пекельній війні.

Для нас сьогодні кожен день особливий, бо гинуть наші люди. Ворогові горіти в пеклі. Хоча, я не впевнений, що чорти візьмуть їх туди,

– сказав він.

Братчук висловив співчутя всім рідним та близьким загиблих. Також подякував рятувальникам, медикам та всім іншим службам, які брали участь у порятунку та допомозі. Росію ж назвав територистичною організацією.

Водночас речник ОВА попередив, що попереду буде ще чимало таких важких насичених днів.

Якою була реакція Кремля

У Росії з цього приводу мовчали пів дня. Згодом роздався коментар путніського посіпаки та прессекретаря Дмитра Пєскова. Все було у звичному дусі. Мовляв, "не стріляють по мирних". Він просто цинічно повторив слова Путіна.

В Офісі Президента ж такі дії Росії назвали терором. А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на такі дії агресора також. Він розповів, що потрібно Україні, щоб такого більше не було. Кулеба закликав партнерів якомога швидше забезпечити Україну сучасними системами ППО. Він просив таким чином допомогти нам врятувати життя та покласти край цій війні.

В Одеській області 2 липня оголосили днем жалоби за загиблими у Білгород-Дністровському районі. В регіоні потрібно опустити державні прапори на будівлях місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій. Також не можна проводити гучні масові заходи в цей день.

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