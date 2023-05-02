Ракетный удар по Павлограду может повлечь за собой экокатастрофу: в ОП пообещали возмездие оккупантам

В ночь на 1 мая россияне обстреляли ракетами Павлоград Днепропетровской области. Один из снарядов попал в химзавод, где хранится ракетное топливо.

Попадание в предприятие может повлечь за собой экологическую катастрофу в пяти областях. Об этом пишут аналитики OSINT-проекта GeoConfirmed.

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Аналитики призывают провести расследование

Специалисты со ссылкой на геолокационные кадры предполагают, что мощный взрыв в Павлограде произошел на Павлоградском химическом заводе, а не в поезде, загруженном С-300. Аналитики опубликовали спутниковые снимки, якобы это подтверждающие.

Аналитики считают, что ракетный удар приведет к катастрофе / Фото с твиттера GeoConfirmed

На сегодняшний день на полигоне хранится более 1,8 тысячи тонн просроченного твердого ракетного топлива. Прошло 20 лет со дня истечения срока, – говорится в сообщении.

Кроме того, в посте упоминают статью украинской службы BBC за январь 2020 года, в которой говорилось, что взрыв на этом заводе может привести к экологическому бедствию не только на Днепропетровщине, но и еще в четырех областях.

Следовательно, аналитики призывают провести расследование этого инцидента и подчеркивают, что россияне, вероятно, знали о возможных рисках и это может стать очередным военным преступлением российской оккупационной армии.

Как отреагировали в ОП

Глава ОП Андрей Ермак подчеркнул, когда речь идет об экологическом вреде, который россияне наносят Украине, то страна-агрессор должна осознать, что за все придется платить.

"Сейчас уже счет пошел на несколько поколений. Он загадочным образом не обнулится, наоборот – умножится. Будут платить еще нерожденные будущие поколения и у них никто не будет спрашивать, хотят они этого или нет. Более того, эти поколения будут иметь серьезную проблему, потому что в историю войдут потомками российских террористов, которые совершали геноцид украинского народа", – отметил Ермак.

Он предупредил, что россияне не скроются от ответственности ни в одной стране мира.

Реальна ли угроза

Следует добавить, что исполнительный комитет города призвал местных жителей не распространять фейки и не паниковать. Подчеркивают, что химическая опасность в Павлограде отсутствует.

Кроме того, по данным Единого экологического бота, по состоянию на 2 мая уровень чистоты воздуха в городе "хороший".

Чистота воздуха в Павлограде / Скриншот