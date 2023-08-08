Во время ликвидации удара по Покровску погиб газовик: он посвятил работе 21 год жизни

В ходе ликвидации последствий удара по Покровску Донецкой области погиб Роман Даценко. Он работал начальником аварийно-диспетчерской службы Красноармейского УГГ.

Также во время ликвидации обстрела Покровская ранены спасатели и полицейские​. Россияне продолжают терроризировать мирных украинцев.

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Газовик погиб от российских ракет

Сотрудники Красноармейского газового хозяйства выехали на ликвидацию последствий обстрела россиянами центра города. Во время исполнения обязанностей погиб 44-летний Роман Даценко. Он работал газовиком в Покровске 21 год своей жизни.

У мужчины остались жена и дети – 19-летний сын и 12-летняя дочь. Жена Ольга вспоминает, что Роман был настоящим профессионалом, преданным собственному делу.

Роман Даценко погиб в результате ликвидации удара / Донецкоблгаз

Ранены спасатели и полицейские

Во время ликвидации последствий ранения получил и 36-летний слесарь по аварийно-восстановительным работам Артем Студенников. Его доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.

Также в результате удара россиян ранен 31 полицейский и 7 спасателей. Кроме этого, погиб заместитель начальника ГСЧС Донецкой области. Все они отправились на ликвидацию последствий первого удара, когда россияне нанесли второй.

Российская атака на Покровск