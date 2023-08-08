Во время ликвидации удара по Покровску погиб газовик: он посвятил работе 21 год жизни
Источник:Донецкоблгаз
В ходе ликвидации последствий удара по Покровску Донецкой области погиб Роман Даценко. Он работал начальником аварийно-диспетчерской службы Красноармейского УГГ.
Также во время ликвидации обстрела Покровская ранены спасатели и полицейские. Россияне продолжают терроризировать мирных украинцев.
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Газовик погиб от российских ракет
Сотрудники Красноармейского газового хозяйства выехали на ликвидацию последствий обстрела россиянами центра города. Во время исполнения обязанностей погиб 44-летний Роман Даценко. Он работал газовиком в Покровске 21 год своей жизни.
У мужчины остались жена и дети – 19-летний сын и 12-летняя дочь. Жена Ольга вспоминает, что Роман был настоящим профессионалом, преданным собственному делу.
Роман Даценко погиб в результате ликвидации удара / Донецкоблгаз
Ранены спасатели и полицейские
Во время ликвидации последствий ранения получил и 36-летний слесарь по аварийно-восстановительным работам Артем Студенников. Его доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.
Также в результате удара россиян ранен 31 полицейский и 7 спасателей. Кроме этого, погиб заместитель начальника ГСЧС Донецкой области. Все они отправились на ликвидацию последствий первого удара, когда россияне нанесли второй.
Российская атака на Покровск
- 7 августа россияне дважды нанесли удар по Покровску Донецкой области. Российская ракета попала в жилой дом.
- В результате террористического акта пострадали 12 многоэтажных домов, 2 заведения питания, 2 магазина, административное здание, аптека, гостиница, служебные и гражданские автомобили.
- В общей сложности погибли 7 украинцев. Пострадали 88 человек, среди которых были дети 2012 и 2006 года рождения.
- Журналист Денис Казанский сообщил, что на первом этаже здания расположен ресторан "Карлеоне". Там часто бывали волонтеры и иностранные журналисты.
- Владимир Зеленский в вечернем обращении выразил соболезнования погибшим и раненым и поблагодарил всех спасателей.