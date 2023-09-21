Ровно оказалось под ударом оккупантов утром 21 сентября. В сети появились первые кадры последствий вражеской атаки.

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На СТО загорелся пожар

Спасатели ликвидировали последствия ракетного удара по станции техобслуживания автомобилей в Ровно. В результате попадания ракеты возник пожар в подсобных помещениях СТО на площади 100 квадратных метров.



На территории СТО загорелся пожар / Фото Ровенская ОВА

Огнем уничтожено пять автомобилей, еще три автомобиля и два здания получили повреждения,

– говорится в сообщении.

Пожар полностью ликвидирован.



Пожарные ликвидировали пожар / Фото Ровенской ОВА



На СТО в Ровно загорелось несколько авто / Фото Ровенской ОВА



Рятувальник працювали на СТО в Рівному / Фото Рівненської ОВА

Массированная атака по Украине 21 сентября: основное